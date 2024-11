Γιατί η Ρωσία «έσκισε» το κύριο ψυχροπολεμικό δόγμα χτυπώντας με Oreshnik

Η Ρωσία εκτόξευσε έναν νέο μη πυρηνικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς στην περιοχή Ντνίπρο της Ουκρανίας την Πέμπτη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεοπτικό διάγγελμα, σηματοδοτώντας άλλη μια σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο των 1.000 ημερών.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε σε μία από τις εγκαταστάσεις της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, «σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους».

Σύμφωνα με Αμερικανούς και δυτικούς αξιωματούχους, ο βαλλιστικός πύραυλος έφερε πολλαπλές κεφαλές. Πιθανότατα αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιου είδους όπλο σε έναν πόλεμο.

