H συνάντηση, η έμπνευση και ο παράνομος έρωτας: Η ανήλικη μούσα του Κόρμακ Μακάρθι αποκαλύφθηκε

Ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο όταν ο κόσμος των γραμμάτων θρηνούσε την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους του 20ου αιώνα. Ο Κόρμακ Μακάρθι άφησε την τελευταία του πνοή στις 13 Ιουνίου 2013 σε ηλικία 89 ετών, έχοντας ως κληρονομιά 12 βιβλία, δύο έργα, πέντε σενάρια και τρεις μικρές ιστορίες.

Και τώρα, κάτι περισσότερο από 500 ημέρες αργότερα, έγινε γνωστό τόσο το όνομα όσο και η ιστορία της γυναίκας που αποτέλεσε τη μούσα του και τον οδήγησε -έστω κι αν δεν το γνώριζε τότε- στην επιτυχία και την αναγνώριση. Η Αγούστα Μπριτ μίλησε στο Vanity Fair για τη γνωριμία της ως ανήλικο κορίτσι με τον -τότε- ανερχόμενο συγγραφέα, που οδήγησε σε ένα θυελλώδη έρωτα και μερικά μικρά λογοτεχνικά διαμαντάκια.

Οι ανάδοχες οικογένειες και η τυχαία γνωριμία σε μια πισίνα

Η 16χρονη Αγκούστα πρωτοείδε τον 42χρονο Κόρμακ Μακάρθι στην πισίνα του ξενοδοχείου Desert Inn στην πόλη Τουσόν της Αριζόνα. Κάτι της θύμησε αλλά δεν ήταν σίγουρη – μόνο όταν γύρισε στο σπίτι που έμενε κατάλαβε ότι ήταν ο άνθρωπος του οποίου η φωτογραφία βρισκόταν στο οπισθόφυλλο του βιβλίου που διάβαζε: του «The Orchard Keeper».

Την επόμενη ημέρα, όταν πήγε ξανά στην πισίνα πήρε και το βιβλίο μαζί της, προκειμένου να της το υπογράψει. «Φορούσα ένα τζιν, ένα πουκάμισο και είχα μαζί μου ένα περίστροφο, που είχα κλέψει από τον υπεύθυνο του σπιτιού που έμενα» θα πει η Αγκούστα στο Vanity Fair.

Όταν πλησίασε τον Κόρμακ Μακάρθι εκείνος τη ρώτησε «δεσποινής μου, ήρθατε να με πυροβολήσετε;». Αφού του εξήγησε ότι το μόνο που ήθελε ήταν την υπογραφή του πάνω στο βιβλίο, κάτι ξεχωριστό «γεννήθηκε» ανάμεσά τους.

Ο Κόρμακ Μακάρθι αρχικά εντυπωσιάστηκε που κάποιος διάβαζε το βιβλίο του (το «The Orchard Keeper» δεν θεωρείται από τα καλά του) και στη συνέχεια έμεινε άναυδος από την ιστορία της.

Η 16χρονη Μπριτ του εξήγησε ότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να τη φροντίσουν και για αυτό πότε έμενε μαζί τους και πότε σε ανάδοχες οικογένειες. Όπως, του αποκάλυψε, πολλές φορές όταν πήγαινε για να κάνει μπάνιο κάποιος άντρας του σπιτιού την παρακολουθήσε – έτσι αποφάσισε να πηγαίνει στις ντουζιέρες της πισίνας.

Όσο για το Colt που είχε μαζί της; «Του είπα ότι ο πατέρας μου με χτυπούσε. Έτσι αποφάσισε να το έχω μαζί μου, ώστε ποτέ ξανά να μην τολμήσει να με χτυπήσει».

Η Αγκούστα Μπριτ θα παραδεχτεί ότι ενθουσιάστηκε με τον Κόρμακ Μακάρθι – «ήταν η πρώτη φορά που κάποιος ενδιαφερόταν για την ιστορία μου, που καθόταν και με άκουγε».

Το ταξίδι στο Μεξικό

Κάθε φορά που ο συγγραφέας επέστρεφε στη Τουσόν, πάντα συναντούσε την Μπριτ και συζητούσαν. Ενώ όσο ήταν μακριά, αλληλογραφούσαν τακτικά. Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο αργότερα θα τη ρωτήσει αν ήθελε να ταξιδέψει μαζί του στο Μεξικό – η Αγκούστα δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά.

Εκείνη ήταν 17 χρονών και ο Κόρμακ Μακάρθι 43 ετών. Στην χώρα της τεκίλας θα κάνουν για πρώτη φορά σεξ. «Δεν θεώρησε ότι ήταν κάτι περίεργο, ούτε τον αντιμετώπισα ως εκμεταλλευτή. Ήταν αληθινό αυτό που νιώθαμε» θα πει στο Vanity Fair.

Ωστόσο για κάποιους άλλους φάνηκε περίεργο, όπως για την μητέρα της. Όταν ανακάλυψε τα γράμματα, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ο εκδότης του Μακάρθι θα του τηλεφωνήσει και θα του πει ότι τον ψάχνουν οι Αρχές και ότι αναζητούν την ανήλικη Μπριτ.

Η Αγκούστα τρομοκρατείται. Ο 43χρονος συγγραφέας, όμως όχι. Η νεαρή επικοινωνεί με τους δικούς της να τους πει ότι είναι καλά, η αστυνομία σταματάει να τους αναζητάει καθώς είχε και άλλες δουλειές και οι δυο τους τριγυρίζουν στο Μεξικό. Τουλάχιστον μέχρι να γίνει 18 η Αγκούστα: τότε πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Τα ψέματα και το τέλος

Αυτό, όμως θα ήταν και το τέλος αυτής της σχέσης. Τότε η Αγκούστα Πριτ θα μάθει ότι ο Κόρμακ Μακάρθι ήταν ακόμα παντρεμένος με την Άννι Ντελίλ και μάλιστα είχε ένα γιο, κοντά στην ηλικία της.

«Ήταν σαν να διαλύθηκε ο κόσμος μου. Αυτός ήταν η ασφάλεια και η ηρεμία μου και τότε κατάλαβα ότι όλα ήταν ψέματα» θα πει στη συνέντευξή της. Λίγο καιρό αργότερα ο Μακάρθι δεν θα καταφέρει να εμφανιστεί σε ένα ραντεβού της και η Αγκούστα θα νομίζει ότι είναι νεκρός.

«Πάγωσα, τρελάθηκα και τότε κατάλαβα ότι αν πάθαινε κάτι θα ήμουν ‘νεκρή’ ψυχολογικά» θα πει και θα συμπληρώσει: «Κι αυτό δεν είναι αγάπη. Δεν είναι σίγουρα υγιές». Λίγο καιρό αργότερα θα χωρίσουν «όχι επειδή δεν ήθελα να είμαι μαζί του, αλλά επειδή έπρεπε να μάθω να ζω και μόνη μου».

Βέβαια θα συνεχίσουν να έχουν επικοινωνία, ο Κόρμακ Μακάρθι θα της κάνει ουκ ολίγες φορές πρόταση γάμου (θα αρνηθεί σε όλες) και αφού δεν μπορούσε να την έχει, μετέφερε την ιστορία της στο βιβλίο του «All The Pretty Horses» το 1992 – το 15 χρόνια αργότερα θα μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη με τον τίτλο «No Country for Old Men».

Όσο για την Αγκούστα Πριτ; «Νιώθω ότι αποκαλύπτοντας την ιστορία μας, τον πρόδωσα. Ήταν τα πάντα για εμένα. Και τώρα που ‘εφυγε’ νιώθω ακυβέρνητη».