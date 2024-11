Φουρνιέ: «Αυτό που ζω στον Ολυμπιακό έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου, ήρθα για να ζήσω ματς όπως αυτά με τον Παναθηναϊκό»

Mια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων παραχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ που αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο σταρ των Ερυθρόλευκων τόνισε μεταξύ άλλων αυτό που ζει έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες του, αναφέρθηκε στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έκανε ειδική μνεία στην αγάπη των φιλάθλων προς το πρόσωπό του.

Για την απόφασή του να γυρίσει στην Ευρώπη: «Είμαι εδώ για να ζήσω μία περιπέτεια γεμάτη συναισθήματα. Ήρθα για να ζήσω ξανά το μπάσκετ στο μέγιστο και μέχρι στιγμής όλα έχουν εξελιχθεί όπως περίμενα. Η ομάδα ταιριάζει στη νοοτροπία μου.

Είναι απλά τα πράγματα, δεν ανησυχώ, προσαρμόζομαι στις ανάγκες της ομάδας, στις οδηγίες του κόουτς. Παραμένω ο εαυτός μου, είμαι απλός δουλεύω σκληρά».

Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Ήταν όμορφη στιγμή. Παίζαμε εκτός έδρας και θέσαμε τον τόνο στο γήπεδο. Ήταν όμορφα, ήρθα για ματς σαν αυτό».

Για την αγάπη του κόσμου: «Η έλευσή μου δημιούργησε θόρυβο, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ενθουσιάζεται όταν με συναντά στον δρόμο. Στους αγώνες – προς το παρόν είμαστε αήττητοι στην έδρα μας – είναι ξεχωριστή η ατμόσφαιρα. Είναι πολύ όμορφα, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου».

Ο Ολυμπιακός πήρε νέα μεγάλη νίκη στη Euroleague, φεύγοντας με το «διπλό» από το Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, έχει πάρει μπροστά στα τελευταία παιχνίδια και οδηγεί τους Πειραιώτες, έχοντας τρεις συνεχόμενες 20άρες (20π. με τη Μακάμπι, 20π. με Βιλερμπάν και 22π. με Παναθηναϊκό) και δείχνει να έχει πλέον βρει πλήρως τα πατήματά του και να έχει προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον.

Εκτός παρκέ, ο 32χρονος άσος είναι και αρκετά δραστήριος στα social media, απευθύνοντας συχνά-πυκνά διάφορα ερωτήματα στους ακολούθους του στο X, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές, όσον αφορά τη ζωή στην πρωτεύουσα.

Μετά λοιπόν από την αναζήτηση για τον καλύτερο κουρέα και το καλύτερο σουβλάκι στην Αθήνα, ο Φουρνιέ απευθύνθηκε στον κόσμο, ζητώντας προτάσεις και πληροφορίες για τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης και τα καλύτερα μουσεία.

Best sight seeing, places to visit, museum etc on a day off in Athens?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 15, 2024