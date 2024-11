Άντρας 30 ετών σκοτώθηκε από ρίψη ρουκέτας από τον Λίβανο στην πόλη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ.

Η υπηρεσία διάσωσης του Ισραήλ Magen David Adom (MDA) ανέφερε πως το νεαρό θύμα υπέστη πολλαπλά θανάσιμα τραύματα από θραύσματα.

From the scene of the rocket strike in the Western Galilee pic.twitter.com/AZrwrWNw7X — Magen David Adom (@Mdais) November 21, 2024

#BREAKING; A 30 years old civilian man lost his life in rocket attack of #Hezbollah terrorist organization at #Nahariya, Northern #Israel today. If the #IDF‘s #IronDome SAM systems had not shot down majority of the Hezbollah rockets, casualties could have been much more. pic.twitter.com/MvE9bwaVrE — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 21, 2024

«Φτάσαμε σε μια ανοιχτή περιοχή κοντά σε μια παιδική χαρά και βρήκαμε έναν άνδρα γύρω στα 30 του να κείτεται αναίσθητος με τραύματα από θραύσματα στο σώμα του», δήλωσε ο γιατρός της MDA Dor Vaknin. «Πραγματοποιήσαμε ιατρικούς ελέγχους, αλλά δεν έδειχνε σημάδια ζωής και αναγκαστήκαμε να τον κηρύξουμε νεκρό».

Documentation of the rockets in Nahariya a short time ago. pic.twitter.com/CTFduPnE7c — Netanel Worthy – נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) November 21, 2024

In the past 24 hours, #Hezbollah carried out 28 attacks against #Israel, resulting in the death of one civilian and the injury of two others. In its attacks on the cities of Acre and Nahariya, rockets hit a kindergarten in Acre and a playground in Nahariya.

The IDF has issued… pic.twitter.com/hUCuz7ilI7 — Israel-Alma (@Israel_Alma_org) November 21, 2024