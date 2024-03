Ένας νεκρός στο βόρειο Ισραήλ από ρίψη ρουκετών από τον Λίβανο

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο στην πόλη Κιριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ σκοτώθηκε σήμερα από ρουκέτα προερχόμενη από τον Λίβανο, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Διασώστες της υπηρεσίας ασθενοφόρων Magen David Adom δήλωσαν ότι πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα ο οποίος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια εργοστασίου με σοβαρά τραύματα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον της Κιριάτ Σμόνα, σε απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον μεθοριακού χωριού στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στη διάρκεια της νύκτας, από τα οποία σκοτώθηκαν επτά «διασώστες».

Ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, η Τζαμάα Ισλαμίγια, είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον θάνατο επτά «διασωστών» που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του χωριού Χαμπαρίγιε, κοντά στη μεθόριο με το Ισραήλ, καταγγέλλοντας «ένα ειδεχθές έγκλημα».

«Σε αντίποινα για τη σφαγή που διέπραξε ο σιωνιστής εχθρός στο χωριό Χαμπαρίγε» η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες εναντίον της Κιριάτ Σμόνα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.

Αξιωματούχος της Τζαμάα Ισλαμίγια είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, ότι «επτά διασώστες» σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε ιατρικό κέντρο στη Χαμπαρίγιε.

Massive barrage of rockets fired into North Israel this morning by Hezbollah. And some have hit residential buildings 😔.

War is coming to the North pic.twitter.com/BCQU9mvFRe

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@CherylWroteIt) March 27, 2024