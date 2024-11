Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου για πρώτη φορά η Ουκρανία χρησιμοποίησε πυραύλους ATACMS για να επιτεθεί σε ρωσικό έδαφος, κάτι που οδήγησε τη Ρωσία στην αλλαγή του πυρηνικού της δόγματος.

Ο Guardian, σε άρθρο του, επισημαίνει ότι, εκτός από όλα τα άλλα, έχει αυξηθεί ο φόβος ότι η Μόσχα θα αποφασίσει να εξαπολύσει «υβριδικό πόλεμο» ως αντίποινα.

Τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν γίνει μάρτυρες μιας πληθώρας περιστατικών: κυβερνοεπιθέσεις, εμπρησμοί, εμπρηστικοί μηχανισμοί, σαμποτάζ, ακόμη και δολοφονικές συνωμοσίες. Ο στόχος αυτών των επεισοδίων, πιστεύουν αξιωματούχοι ασφαλείας, είναι να σπείρουν το χάος, να επιδεινώσουν τις κοινωνικές εντάσεις μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας και να διακόψουν τον στρατιωτικό εφοδιασμό του Κιέβου.

Το πρωτοσέλιδο του Guardian:

GUARDIAN: Fears grow over Russian hybrid warfare campaign against west #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/vkMV4clZXK

— Neil Henderson (@hendopolis) November 19, 2024