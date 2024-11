Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Σαμπαντέλ, το βράδυ της Τρίτης, στο «Παπαστράτειο» για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League πόλο Ανδρών και πήρε μεγάλη νίκη με 15-11.

Οι Πειραιώτες έκαναν ένα σπουδαίο ματς απέναντι στη ισπανική ομάδα και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη που χρειάζονταν για να εξασφαλίσουν την πρόκριση για τη φάση των «8».

Πλέον το σύνολο του Χέρβο Κόλιανιν, στοχεύει στην κατάληψη και της πρώτης θέσης του ομίλου, την οποία και θα πάρει αν νικήσει τη Σαβόνα την τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία.

Ioannis Fountoulis puts in a star performance for @OlympiacosSFP 👏 #waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb5Khc pic.twitter.com/5cOBMYUY4u

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, ωστόσο στα επόμενα δύο ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω για να βρει γκολ, ενώ είχε σε μεγάλο βράδυ τον Γιάννη Φουντούλη που πέτυχε 4 γκολ σε 6 προσπάθειες. Στο τελευταίο έκανε συντήρηση και κράτησε τη διαφορά, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.

Ολυμπιακός (Κόλιανιν): Ζερδεβάς, Γκίλας 2, Γενηδουνιάς 2, Δήμου 1, Γούβης 1, Ζαλάνκι 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Φουντούλης 4, Μπούσλιε 1, Νικολαΐδης

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 8-6, 13-9, 15-11

With tonight’s win @OlympiacosSFP are through to the next round! 🔴⚪#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb6i6K pic.twitter.com/4cYExFH6kB

