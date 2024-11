Γίνε μονομάχος στο Κολοσσαίο μέσω της Airbnb

Η Airbnb ανοίγει τις πύλες του Κολοσσαίου και σας στέλνει στο ιστορικό μνημείο για να παλέψετε σαν σωστοί μονομάχοι.

Σε συνεργασία με την Paramount Pictures, ενόψει της ταινίας «Gladiator II» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η Airbnb ανοίγει τις πόρτες του διάσημου Κολοσσαίου στη Ρώμη για έως και 16 επισκέπτες, προσφέροντάς τους μια αξέχαστη εμπειρία.

Παρόλο που οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύσουν στο Κολοσσαίο —«Το Κολοσσαίο είναι χώρος μάχης, όχι χώρος ξεκούρασης»— αναφέρει η καταχώριση, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν μία από τις δύο, τρίωρες εμπειρίες για έως και 16 άτομα και μάλιστα δωρεάν.

Σημειώνεται επίσης πως τα έξοδα μεταφοράς προς και από τη Ρώμη δεν τα καλύπτει η εταιρεία.

Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2025.

In honor of Gladiator II, Airbnb’s new experience allows you and your friends to battle at the Roman Colosseum ⚔️🛡️

– $0 per person

– Private access after dark

– Gladiator combat

See @gladiatormovie only in cinemas this November (in US theatres November 22). pic.twitter.com/iqKMO5mXhV

— Film Updates (@FilmUpdates) November 13, 2024