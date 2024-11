Η νέα… αναζήτηση του Φουρνιέ (pic)

Ο Ολυμπιακός πήρε νέα μεγάλη νίκη στη Euroleague, φεύγοντας με το «διπλό» από το Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, έχει πάρει μπροστά στα τελευταία παιχνίδια και οδηγεί τους Πειραιώτες, έχοντας τρεις συνεχόμενες 20άρες (20π. με τη Μακάμπι, 20π. με Βιλερμπάν και 22π. με Παναθηναϊκό) και δείχνει να έχει πλέον βρει πλήρως τα πατήματά του και να έχει προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον.

Εκτός παρκέ, ο 32χρονος άσος είναι και αρκετά δραστήριος στα social media, απευθύνοντας συχνά-πυκνά διάφορα ερωτήματα στους ακολούθους του στο X, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές, όσον αφορά τη ζωή στην πρωτεύουσα.

Μετά λοιπόν από την αναζήτηση για τον καλύτερο κουρέα και το καλύτερο σουβλάκι στην Αθήνα, ο Φουρνιέ απευθύνθηκε στον κόσμο, ζητώντας προτάσεις και πληροφορίες για τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης και τα καλύτερα μουσεία.

Best sight seeing, places to visit, museum etc on a day off in Athens?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 15, 2024