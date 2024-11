Κέιτ Μος: Ακόμη κλαίω για τη γυμνή φωτογράφιση που έκανα όταν ήμουν 15 χρονών

Από τότε που την εντόπισαν σε ένα αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης σε ηλικία 14 ετών, η Κέιτ Μος έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία της, η σταρ της μόδας από το Croydon του νότιου Λονδίνου, φέρει μέχρι σήμερα το συναισθηματικό βάρος της φωτογράφισης που είχε κάνει για το εξώφυλλο του περιοδικού The Face. Στην φωτογράφιση αυτή, οποία έγινε από την αείμνηστη φωτογράφο Κορίν Ντέι το 1990, η Κέιτ Μος έπρεπε να ποζάρει γυμνή, ενώ ήταν μόλις 15 ετών.

«Ακόμα και μετά από εκείνη τη φωτογράφιση, έκλαιγα πολύ που έβγαζα τα ρούχα μου ενώ ήμουν μαζί της [την Κορίν Ντέι]’, λέει η 50χρονη Moss. «Πραγματικά δεν ήθελα να το κάνω».

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι, εξ αιτίας της ντροπής που ένιωθε, ανάγκασε τον κομμωτή της να γυρίσει την πλάτη του έτσι ώστε να μην την βλέπει γυμνή επειδή ήταν στρέιτ.

«Δεν θα τον αφήσω να με κοιτάξει», έλεγε στην φωτογράφο ενώ αισθανόταν ντροπή.

«Ήμουν 15 ετών και γυμνόστηθη σε ένα περιοδικό και πήγαινα ακόμα σχολείο. Ευτυχώς, το The Face δεν πωλούνταν στο Croydon, οπότε δεν νομίζω ότι το είδε κανείς, αλλά το άκουσαν».

Η Μος στην εν λόγω φωτογράφηση κρύβει τη γύμνια της, όσο γίνεται, με ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο και τα χέρια της ενώ περπατά στην άμμο, ενώ σε μια άλλη, απεικονίζεται γυμνόστηθη να γελά ανέμελα στην παραλία.

Kate Moss by Corinne Day for The Face, 1990. pic.twitter.com/KeXy8IkuGP

— ♚ (@00slook) June 5, 2017