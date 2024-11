Με memes έχουν πλημμυρίσει τα social media, στα οποία πρωταγωνιστές είναι ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και επικεφαλής του νεοσύστατου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας παρουσιάζεται ως η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στο πλευρό του νεοκλεγέντα προέδρου και έχει γίνει viral.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κάι Τραμπ, εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει και ο Έλον Μασκ, ενώ η Μελάνια απουσιάζει. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση της Κάι

The whole squad pic.twitter.com/5yQVkFiney — Kai Trump (@KaiTrump) November 6, 2024

Τότε αρκετοί σχολίασαν ότι ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της «Tesla» έχει πάρει την θέση της «Πρώτης Κυρίας» στην οικογένεια Τραμπ. Μέσα σε λίγες μέρες, η λέξη «Ελόνια» (από τα Έλον και Μελάνια) κατέκλυσε την πλατφόρμα Χ, που ανήκει στον Μασκ.

Πλέον, χιλιάδες χρήστες έχουν αναπαράγει memes, που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν γίνει ανάρπαστα. Ορισμένα έχουν αντικαταστήσει την Μελάνια στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλα δείχνουν τον Μασκ στην επικείμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ με κότσο, κραγιόν, σκουλαρίκια, βαμμένα μάτια και ροζ φόρεμα.

Δείτε μερικά από τα memes με τον Έλον Μασκ

America’s new first lady… Elonia Musk-Trump Don’t RT whatever you do… Elon hates it!#FirstLadyElonia pic.twitter.com/CyyISfxCwi — 🐟 Graeme Newman 🐟 (@graemen2508) November 12, 2024

These pictures of first lady Elonia Musk Trump have me trippin @elonmusk 😭 pic.twitter.com/4GfhXqS7VV — Kim (@kimwillfightyou) November 12, 2024

Τα fake news για τον Στίβεν Κινγκ

Την ίδια ώρα, διαδόθηκαν fake news ότι ο Στίβεν Κινγκ χαρακτήρισε τον Μασκ «Πρώτη Κυρία του Τραμπ» και πως εκείνος με τη σειρά του τον «πέταξε» εκτός Χ.

Ο Αμερικανός συγγραφέας αναγκάστηκε να κάνει ανάρτηση διαψεύδοντας τις ψευδείς πληροφορίες, αν και παραδέχτηκε ότι δεν αντέχει το «τοξικό περιβάλλον του X» προαναγγέλλοντας την αποχώρησή του από την πλατφόρμα.

«Υπάρχει η φήμη πως ο Μασκ με έχει αποκλείσει από το πρώην Twitter. Κι όμως, εδώ είμαι», ανέφερε.

Ωστόσο, σε δεύτερη ανάρτησή του έγραψε: «Φεύγω από το Twitter. Προσπάθησα να μείνω, αλλά η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ τοξική».