Μεγάλη έρευνα: Πόσα Champions League θα είχε κάθε ομάδα με VAR από το 1955

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας & Στατιστικής Ποδοσφαίρου (IFFHS) προχώρησε σε μια εξειδικευμένη ανάλυση, δίνοντας απάντηση σε ένα πολύ ιδιαίτερο ερώτημα, το «Πόσα Champions League θα είχαν οι ομάδες αν το VAR λειτουργούσε από το 1955;».

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πραγματικά σοκάρουν, με δεδομένο πως η χρήση της τεχνολογίας λειτουργούσε από το 1955, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βασίλισσα είναι η πολυνίκης του θεσμού, με 15 κατακτήσεις και ουσιαστικά έχει κάνει κάτι που δύσκολα θα καταφέρει άλλος σύλλογος, όμως αν η τεχνολογία υπήρχε από την πρώτη ημέρα του Κυπέλλου πρωταθλητριών, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.

Αυτό, διότι η Ρεάλ Μαδρίτης αντί για 15 τίτλους θα είχε μόλις… 5 και δεν θα ήταν στην πρώτη θέση των κατακτήσεων, αλλά στην 5η!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας θα βρισκόταν η Μίλαν με 8 τρόπαια, ένα παραπάνω από όσα έχει δηλαδή στην πραγματικότητα, ενώ ακριβώς πίσω της με 7 θα συναντούσαμε την Μπαρτσελόνα, με τους «Καταλανούς» να έχουν κατακτήσει 5 φορές το «βαρύτιμο» τρόπαιο.

Στις πραγματικές της κατακτήσεις θα ήταν η Μπάγερν Μονάχου με 6 κούπες, ενώ ίδιες κατακτήσεις, δηλαδή 6, θα είχε η Λίβερπουλ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους που ακολουθούν, θα είχαν επίσης παραπάνω κατακτήσεις.

Champions League Palmares if VAR was used since 1955. #ChampionsLeague #uefachampionsleague pic.twitter.com/CH54M7DMcb

— IFFHS (@Ranking_IFFHS) November 13, 2024