Απιστίες, δωροδοκίες, μαύρη αράχνη & ένα ταμπόν: 76 πράγματα για τον βασιλιά Κάρολο στα 76α γενέθλια του

Ο βασιλιάς της Κοινοπολιτείας Κάρολος Γ’ είναι 76 ετών και ως είθισται η βασιλική φωτογράφος ανάρτησε το γενέθλιο πορτρέτο του μονάρχη, όπως προβλέπεται για κάθε μέλος της οικογένειας.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Millie Pilkington για λογαριασμό του επίσημου προφίλ της βασιλικής οικογένειας στο Instagram ο Κάρολος, ντυμένος στα γαλανόλευκ, ποζάρει με το ένα χέρι στην τσέπη του παντελονιού του χαμογελώντας.

«Εύχομαι στην αυτού μεγαλειότητα πολύ ευτυχισμένα 76α γενέθλια και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου ζήτησε να τραβήξω αυτό το πορτρέτο» συνοδεύει με τη λεζάντα της η φωτογράφος.

Σύμφωνα με το BBC ο βασιλιάς Κάρολος, θα γιορτάσει τα 76α γενέθλιά του ανοίγοντας δύο κόμβους που θα διανέμουν μεγάλους όγκους πλεονάζοντος φαγητού σε τράπεζες τροφίμων, σχολεία και κοινοτικά κέντρα ως το τελευταίο στάδιο του Coronation Food Project του, που έχει σχεδιαστεί για να κάνει καλύτερη χρήση των τροφίμων, τα οποία διαφορετικά, θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

«Ο βασιλιάς αντιμετωπίζει τα γενέθλιά του ως εργάσιμη ημέρα» γράφουν τα βρετανικά media ενημερώνοντας ότι σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος θέλει να γιορτάσει τη γενέθλια μέρα του προσφέροντας.

Παρά τη θεραπεία που ακολουθεί για να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο Κάρολος εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος στις δημόσιες εμφανίσεις του, με πιο πρόσφατη από αυτές, την περιοδεία του στην Αυστραλία.

Σχετικά με την σχεδόν παράλληλη διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου, ο 42χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε πριν μερικές ημέρες: «Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις».

Με λιγότερη παραμυθένια διάθεση, ακολουθούν κάποια πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τη ζωή, το έργο, τα σκάνδαλα, τα μυστικά και τα φερόμενα ως κλεμμένα εκατομμύρια του μονάρχη.

1. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ γεννήθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 14 Νοεμβρίου 1948 και είναι ο τελευταίος ηγεμόνας της Αγγλίας που δεν γεννήθηκε σε νοσοκομείο.

2. Ο Κάρολος έγινε διάδοχος του θρόνου σε ηλικία τριών ετών μετά την στέψη της μητέρας του βασίλισσας στις 6 Φεβρουαρίου 1952. Η Ελισάβετ ήταν 25, ο πρωτότοκος της, τριών.

3. Ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, μετά το θάνατο της μητέρας του. Ήταν ο μακροβιότερος κληρονόμος στη βρετανική ιστορία, μια θέση που κράτησε για 70 χρόνια.

4. Σε ηλικία 73 ετών, ο Κάρολος ήταν επίσης το γηραιότερο άτομο που ανέλαβε τον βρετανικό θρόνο.

5. Ο Κάρολος ένιωθε μόνος μακριά από τους γονείς του. Ο Κάρολος ήταν ο πρώτος βασιλικός κληρονόμος που προφανώς εκπαιδεύτηκε έξω από το παλάτι. Ο νεαρός πρίγκιπας φοίτησε στο Hill House School στο Λονδίνο και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στο Cheam School στο Hampshire, ένα οικοτροφείο στο οποίο είχε φοιτήσει ο πατέρας του πρίγκιπας Φίλιππος.Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο Κάρολος έστελνε επιστολές στο παλάτι όταν ήταν μακριά τους, σε εβδομαδιαία βάση.

6. Ο Κάρολος φέρεται να δεχόταν bullying στο σχολείο από άλλα παιδιά που τον κορόιδευαν για τα προεξέχοντα αυτιά και το βάρος του. Ευαίσθητος και όχι ιδιαίτερα προικισμένος αθλητικά, ο Κάρολος προτιμούσε τη μοναξιά και του άρεσε να ζωγραφίζει και να σχεδιάζει.

7. Ο Κάρολος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους εν ζωή καλλιτέχνες του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεχίζει μια παράδοση της οικογένειας, αυτή της προ-προ-προ γιαγιάς του Βικτώρια. Ο πρώην πρίγκιπας της Ουαλίας αγαπάει τις ακουαρέλες και ζωγραφίζει σκηνές φυσικής ομορφιάς, όπως βουνά και λίμνες.

8. Ο Κάρολος είναι επίτιμο μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας και της Royal Watercolor Society, και οι πίνακές του έχουν πουληθεί για περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια.

9. Ο Κάρολος τρώει πάντα ένα μόνο πρωϊνό. Πρώην βασιλικός σεφ αποκάλυψε ότι το τυπικό πρωινό του βασιλιά περιλαμβάνει δαμάσκηνα από τον κήπο του και granola.

10. Ο Κάρολος επίσης αγαπάει να γευματίζει με αρνί με ριζότο μανιταριών και βραστά αυγά και έχει υποδεχθεί το BBC λέγοντας ότι η Aston Martin του είναι εξίσου bon vivant όπως ο ίδιος, καταναλώνους κρασί και τυρί, και δεν έχουν περιβαλλοντικό κόστος (!).

11. Ο Κάρολος συναντήθηκε με την Νταϊάνα μόνο 13 φορές πριν παντρευτούν το 1989 και σύμφωνα με το Town and Country οι πρώτες συνομιλίες τους ήταν μέσω τηλεφώνου. Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει και μετά από μόνο 13 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος και η Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

12. Ο γάμος του με την Νταϊάνα στις 29 Ιουλίου 1981 ήταν ένα ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός της Βρετανίας και εκτός των συνόρων της. Η τελετή ονομάστηκε «γάμος του αιώνα», αφού περίπου 750 εκατομμύρια άνθρωποι σε 74 διαφορετικές χώρες συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το ζευγάρι, εκτός από τους 600.000 θεατές που παρατάχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου.

13. Ο Κάρολος ήταν παρών στις γεννήσεις των δύο παιδιών του καθώς η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν η πρώτη από τη βασιλική οικογένεια που γέννησε σε νοσοκομείο. Μέχρι τότε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας γεννούσαν στο παλάτι. Με την παρουσία του στις γεννήσεις των δύο παιδιών του ο Κάρολος έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο που είχε ισχύ μέχρι τότε.

14. Ο Κάρολος και η Νταϊάνα διαφώνησαν σχετικά με το όνομα του πρώτου τους γιου. Σύμφωνα με την ίδια την Νταϊάνα όπως μαρτυρεί το βιβλίο του Άντριου Μόρτον, «Diana: Her True Story», ο Κάρολος αρχικά ήθελε ο Γουίλιαμ να ονομαστεί Άρθουρ.

15. Ο Κάρολος γνώρισε την Καμίλα σε έναν αγώνα πόλο στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 1970 αλλά το ειδύλλιο διακόπηκε μετά την αποστολή του στο Βασιλικό Ναυτικό το 1972. Οπότε η Καμίλα υπήρχε στην ερωτική ατζέντα του Καρόλου πριν την Νταϊάνα.

16. Ο Κάρολος είναι και νονός αλλά και πατριός του πρώτου γιου της Καμίλα, Τομ Πάρκερ Μπόουλς. Ενώ ο Κάρολος υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό, η Καμίλα αρραβωνιάστηκε έναν αξιωματικό ιππικού του στρατού, τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς. Παντρεύτηκαν το 1973, αλλά το ζευγάρι παρέμεινε καλοί φίλοι με τον πρίγκιπα.

17. Κάρολος και Καμίλα παντρεύτηκαν επίσημα μετά από χρόνια σχέσης στις 5 Απριλίου 2002.

18. Η σχέση τους έγινε σκάνδαλο μεγατόνων στα πρωτοσέλιδα της Βρετανίας σε εθνικό επίπεδο στις αρχές των 90s όταν μια απομαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας από το 1989 μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα βγήκε στην επιφάνεια.

19. Και τότέ ο Κάρολος έγινε πρωταγωνιστής του Tampongate. Το 1993, το People έβγαλε στο φως της δημοσιότητας ένα πλήρες αντίγραφο της ιδιωτικής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο εραστών.

20. Υπό τον τίτλο «Κάρολος και Καμίλα – η κασέτα», στο αποκαλυπτικό εξάλεπτο τηλεφώνημα οι επί μακρόν εραστές περιέγραφαν τις ερωτικές τους φαντασιώσεις. Ακόμη χειρότερα, υπήρχε και ήχος που συνόδευε τα δημοσιεύματα, χάρη σε έναν παράνομο λάτρη του ραδιοφώνου που είχε πέσει πάνω στη συζήτηση χρησιμοποιώντας μια συσκευή σάρωσης υψηλής τεχνολογίας.

21. «Θεέ μου θέλω να ζήσω μέσα στο παντελόνι σου η κάτι τέτοιο. Όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα», λέει ο Κάρολος. Η Καμίλα του απαντά γελώντας: «Σε τι θα μεταμορφωθείς σε εσώρουχο;». «Σε ταμπόν! Ακριβώς η τύχη μου», αποκρίθηκε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ενώ η ερωμένη του το χαρακτήρισε «υπέροχη ιδέα».

22. Ο Κάρολος είχε ντροπιάσει την οικογένεια ενώ ακόμη και η Νταϊάνα, η οποία γνώριζε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, δήλωσε «πραγματικά σοκαρισμένη» επισημαίνοντας επανειλημμένα ότι η αναφορά στο ταμπόν «είναι απλά άρρωστη».

23. Ο Κάρολος χώρισε την Νταϊάνα τρία χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1996. Ο γάμος είχε διάρκεια 15 χρόνια.

24. Ο Κάρολος ταξίδεψε στο Παρίσι για να μεταφέρει τη σορό της Νταϊάνα πίσω τη Βρετανία μετά τον τραγικό θάνατο της. Τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Φαγιέντ ενεπλάκησαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που σκότωσε και τους δύο και τον οδηγό τους Henri Paul στο Παρίσι.

25. Σύμφωνα με την Telegraph η πριγκίπισσα της Ουαλίας, τότε μόλις 36 ετών, πέθανε λόγω των τραυμάτων που υπέστη στο δυστύχημα σε γαλλικό νοσοκομείο λίγες ώρες μετά το τροχαίο. Ο Κάρολος ταξίδεψε αμέσως στο Παρίσι για να πάρει το σώμα της πρώην συζύγου του και να την φέρει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση του θεωρήθηκε ύποπτη από συνωμοσιολόγους που επιμένουν ότι ο Κάρολος ταξίδεψε για να φροντίσει να μην αποκαλυφθεί ότι πίσω από το θάνατο της κρυβόταν το Παλάτι.

26. Μετά το θάνατο της Νταϊάνα ο Κάρολος ακύρωσε τα σχέδια να ανακοινώσει επίσημα την Καμίλα ως σύντροφό του.

27. Ο Κάρολος ήρθε στη ζωή μέσα στο παλάτι, με τέσσερις γιατρούς να ειναι παρόντες στη γέννησή του. Σύμφωνα με τα Μέσα της εποχής, ο τοκετός της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν χωρίς σημαντικές επιπλοκές και μόνο τις δύο τελευταίες ώρες (από τις συνολικά τριάντα) οι πόνοι ήταν έντονοι.

28. Η γέννηση του ήταν και η πρώτη από τον 18ο αιώνα στην οποία δεν υπήρχε υπουργός ή άλλος ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος παρόν.

29. Ο Κάρολος έβλεπε τους γονείς του δύο φορές την ημέρα. Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος είχαν ως πρωτόκολλο να βλέπουν τον απόγονο και διάδοχο του θρόνου δύο φορές την ημέρα από τότε που ήταν δύο μηνών.

30. Ο Κάρολος πέρασε περισσότερα Χριστούγεννα και γιορτές με τις νταντάδες του παρά με τους γονείς του.

31. Ο Κάρολος ως έφηβος αγάπησε το βιολοντσέλο και έκανε μαθήματα στο Gordonstoun, ένα οικοτροφείο που δεν του άρεσε πάρα πολύ. Στον ελεύθερο χρόνο του από το σχολείο συνήθιζε να περνάει τα Σαββατοκύριακα στο κοντινό κτήμα του προέδρου του σχολείου, sir Iain Tennant. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του έδινε ρεσιτάλ βιολοντσέλου στους καλεσμένους της οικογένειας Tennants.

32. Ο Κάρολος εκτός από τη ζωγραφική και τη μουσική, απολαμβάνει πολύ το θέατρο και έχει αδυναμία στα έργα του Σαίξπηρ.

33. Το 2016, εμφανίστηκε σε ένα σκετς για το «Shakespeare Live» του BBC.

34. Αυτή δεν ήταν η πρώτη του φορά που ανέβηκε στη σκηνή για τον Σαίξπηρ. Στην εφηβεία του ο Κάρολος ενσάρκωσε τον Έξετερ σε σχολική παράσταση και αργότερα πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Μάκβεθ».

35. Ο Κάρολος είναι ο πρώτος Βρετανός μονάρχης με πτυχίο πανεπιστημίου. Ακολουθώντας τα βήματα του παππού του Γεωργίου ΣΤ’, πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Κάρολος επέλεξε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο του Cambridge και ήταν ο πρώτος μονάρχης που παρέμεινε μέχρι να πάρει το πτυχίο του.

36. Ο Κάρολος έχει το δικό του κωδικοποιημένο όνομα για τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ, είναι ο «μονόκερος». Πριν από το θάνατό της, η μυστική κωδική ονομασία της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν «Kittyhawk» ή «Redfern».

37. Ο Κάρολος είναι συγγραφέας παιδικού βιβλίου. Το «The old man of Lochnagar», βασισμένο σε μια ιστορία για έναν Σκωτσέζο, κυκλοφόρησε το 1980.

38. Το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων και μιούζικαλ με τα έσοδα τους να πηγαίνουν σε φιλανθρωπική οργάνωση που βρίσκεται υπό την προστασία του.

39. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι ο Κάρολος πήρε τα έσοδα πίσω στην τσέπη του, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο για το Παλάτι που αποδεικνύει ότι ο Κάρολος και ο Γουίλιαμ κάνουν αφαίμαξη του βρετανικού λαού μέσα από το δίκτυο των estate τους.

40. Ο Κάρολος και η Καμίλα έγιναν οι πρώτοι Βρετανοί μονάρχες που δεν τέλεσαν θρησκευτικό γάμο.

41. Ο Κάρολος και η Καμίλα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2005 με πολιτικό γάμο και στην τελετή δεν παρευρέθηκε ούτε η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

42. Τα σχέδια για τη στέψη του Καρόλου έφεραν την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα».

43. Ο Κάρολος έχει υπάρξει ένας αμφιλεγόμενος γαλαζοαίματος είτε αυτό αφορά στην εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε όσο ακόμη ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα είτε τις σκιώδεις σχέσεις του με την πολιτική σκηνή της Βρετανίας.

44. Ο Κάρολος έχει πολλάκις κατηγορηθεί για ψυχρότητα απέναντι στην δημοφιλή πρώτη σύζυγό του πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον tabloid τύπο να τον έχει χαρακτηρίσει από απόμακρο ως και αδιάφορο απέναντι της.

45. Ο Κάρολος έχει κατηγορηθεί για ανάμειξη στην πολιτική ζωή σε πολλούς τομείς—από την αρχιτεκτονική και την ομοιοπαθητική μέχρι την κλιματική αλλαγή.

46. Το 2021 ο πιο έμπιστος συνεργάτης του παραιτήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ως αυλικός εν μέσω αντιπαράθεσης.

47. «Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι καταστροφικά -από το The Crown μέχρι την πραγματικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν», είχε πει η βασιλική συγγραφέας Πένι Τζούνορ στα τέλη του 2021 όταν κυκλοφόρησαν οι φήμες για μεγάλες δωρεές σε μετρητά στις φιλανθρωπικές του οργανώσεις.

«Τίποτα απ΄όλα αυτά δεν είναι ευχάριστη είδηση. Η βασίλισσα είναι πολύ αγαπητή, ο Κάρολος λιγότερο. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για εκείνον, ό,τι κι αν συμβεί, αλλά όλες αυτές οι αποκαλύψεις δεν βοηθούν», σημείωνε η ίδια.

48. Η εικόνα του Καρόλου αμαυρώθηκε πολύ όταν χώρισε με την Νταϊάνα. Στην θρυλική συνέντευξή της το 1995, όταν αποκάλυψε πώς αισθάνεται για την σχέση του συζύγου της με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η Νταϊάνα είχε πει ότι «υπήρχαν τρία πρόσωπα» σε αυτό τον γάμο.

49. Ο Κάρολος και το Παλάτι δεν κατάφεραν ποτέ να αντιμετωπίσουν την κρίση στη δημόσια εικόνα τουε μετά την συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή του BBC Panorama.

50. Σε αυτή η Νταϊάνα αποκάλυψε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε μέσα στην διασημότερη οικογένεια της χώρας, επικρίνοντας την βασιλική οικογένεια και την αδιαφορία του Καρόλου να την υπερασπιστεί.

51. Στην ίδια συνέντευξη η Νταϊάνα αμφισβήτησε την ικανότητα του Καρόλου να γίνει βασιλιάς.

52. Ο Κάρολος έχει κατηγορηθεί ότι ασκούσε άμεσα πίεση σε πολιτικούς επί πολλών αμφιλεγόμενων δημοσίων ζητημάτων —από την υγεία ως το περιβάλλον.

53. Σε μια σειρά επιστολών ανάμεσα στον Κάρολο και υπουργούς της κυβέρνησης, τις οποίες ο βρετανικός Τύπος είχε βαφτίσει «επιστολές της Μαύρης Αράχνης» εξαιτίας του κακού γραφικού του χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε ότι ο Κάρολος ασκούσε πιέσεις για μια σειρά ζητημάτων.

54. Οι επιστολές δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2015 έπειτα από μια δεκαετή δικαστική μάχη της εφημερίδας The Guardian και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εις βάρος του τότε μελλοντικού βασιλιά αλλά και ανησυχίες ότι υπερβαίνει τον ρόλο του.

55. Σε συνέντευξη του 2018 και με αφορμή τα 70α του γενέθλια ο Κάρολος επέμεινε ότι ποτέ δεν παρενέβη άμεσα στην πολιτική των κομμάτων και τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την διαφορά ανάμεσα στον πρίγκιπα της Ουαλίας και στον μονάρχη.

56. Σε άλλο σκάνδαλο που ήρθε στο φως το 2022 ο Κάρολος φέρεται να δέχτηκε τρία εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατά τις συναντήσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχ Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ-Θάνι.

Όπως αποκαλύπτουν οι Sunday Times, ο Κάρολος παρέλαβε τα 3 εκατ. ευρώ σε βαλίτσα, ακόμη και σε σακούλα από ψώνια. Ο Κάρολος παρέδωσε το ποσό σε βοηθούς του που φρόντισαν να περάσουν όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπική οργάνωση, αφού τα μέτρησαν με το χέρι.

Οι παραλαβές έγιναν το 2015 κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συναντήσεων μεταξύ του Καρόλου και του αλ Θάνι στο Κλάρενς Χάους, αναφέρει ο Guardian σχετικά με ρεπορτάζ στους κυριακάτικους Times.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Κάρολος ενήργησε παράνομα προσφέροντας κάτι σε αντάλλαγμα για τις δωρεές. Ωστόσο το επεισόδιο θέτει κάποια μάλλον εύλογα ερωτήματα σχετικά με την κρίση του και τη λήψη μεγάλων δωρεών από έναν ξένο πολιτικό παράγοντα και δισεκατομμυριούχο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Έχει χαρακτηριστεί «ο άνθρωπος που αγόρασε το Λονδίνο» έπειτα από τις επενδύσεις του στη βρετανική πρωτεύουσα και την επιρροή του στο ταμείο που διαχειρίζεται το αποθεματικό του Κατάρ. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το Κλάρενς Χάους επισήμανε ότι «οι φιλανθρωπικές δωρεές που ελήφθησαν από τον σεΐχη διαβιβάστηκαν αμέσως σε ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Πρίγκιπα που πραγματοποίησαν τον απαιτούμενο έλεγχο και μας διαβεβαίωσαν ότι ακολουθήθηκαν όλες οι σωστές διαδικασίες».

57. Μετά τα δημοσιεύματα ο Μάικλ Φόσετ, επί δεκαετίες το «δεξί χέρι» του Καρόλου, παραιτήθηκε προσωρινά από τη θέση του διευθυντή της φιλανθρωπικής οργάνωσης του Καρόλου The Prince’s Foundation και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή άρχισε έρευνα σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις.

58. Ο ίδιος ο Κάρολος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την σχέση του σαουδάραβα κροίσου με το ίδρυμα του και τα ανταλλάγματα που εκείνος λάμβανε για τις δωρεές του, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπεύθυνος για όλα είναι ο Φόσετ.

Από την πλευρά του ο Κάρολος διαβεβαίωσε ότι τα χρηματικά ποσά σε μετρητά που έλαβε από τον Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι κατά το διάστημα 2011 και 2015 διοχετεύθηκαν με κάθε νόμιμη διαδικασία.

«Οι φιλανθρωπικές δωρεές που δέχτηκε από τον Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ διοχετεύθηκαν άμεσα σε μια από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του πρίγκιπα, η οποία πραγματοποίησε την δέουσα διαχείριση και μας διαβεβαίωσε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες», ανέφερε σε ανακοίνωση του το γραφείο του Καρόλου.

59. Ο Φόσετ απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες για οικονομική κακοδιαχείριση που αφορούσε την πώληση ανεπιθύμητων βασιλικών δώρων, αλλά μια εσωτερική έκθεση διαπίστωσε ότι διάφορα μέλη στις υπηρεσίες του Καρόλου ήταν υπεύθυνα για «σοβαρές παρατυπίες».

60. Ο Κάρολος έχει γίνει πολλές φορές viral για τις αντιδράσεις του σε δημόσιες εκδηλώσεις. Μία από αυτές ήταν όταν υποδέχτηκε την τότε βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας στο παλάτι τοπ 2022. Καθώς, λοιπόν, η Τρας υποκλίθηκε και είπε: «Μεγαλειότατε», ο Κάρολος απάντησε: «Ώστε επέστρεψες ξανά». Τότε η πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε πως «είναι μεγάλη της ευχαρίστηση», με τον Κάρολο να απαντάει, σιγοψιθυρίζοντας: «Θεέ μου, ω Θεέ μου. Τέλος πάντων …».

