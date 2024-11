«Ο Αταμάν παίρνει τεχνική ποινή σε αιφνιδιασμό αντιπάλου για να δεχθεί έναν πόντο αντί για δύο»

Στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε ο Αουγκούστας Σουλιάουσκας στην ανάλυση που έκανε μετά το ντέρμπι αιωνίων στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός εξέφρασε την πεποίθηση πως ο προπονητής των πράσινων, δέχεται επίτηδες τεχνικές ποινές, σε αιφνιδιασμό των αντιπάλων του για να δεχθεί έναν αντί για δύο πόντους.

«Είναι ο… κανόνας Αταμάν με τις τεχνικές ποινές. Το είχε πει αυτό ο Τοντ Γουόρνικ, ο ειδικός διαιτησίας, σε ένα από τα επεισόδια. Ο κανόνας Αταμάν, είναι όταν ένας προπονητής παίρνει επίτηδες μια τεχνική ποινή, ούτως ώστε να προσπαθήσει να σταματήσει τον αιφνιδιασμό και να επιτρέψει τη μία βολή, αντί για δύο ή για τρεις πόντους”, είπε σε βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι του “Basketnews.com” στο YouTube.

Στην πραγματικότητα δεν δούλεψε, γιατί ο Φουρνιέ μετά από αυτό σκόραρε και ένα δίποντο, οπότε ο Παναθηναϊκός δέχτηκε τρεις πόντους. Έγραψα αυτό το post και τώρα βλέπω στα σχόλια ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν είναι χαρούμενοι», πρόσθεσε.

Is there an Ataman Rule in the EuroLeague?

Should stopping the fast break by a coach for a technical 1 FT instead of 2 or 3 guaranteed points be punished somehow more strictly?

Anyway, great strat that did not pay off this time

— Augustas Šuliauskas (@augis04) November 8, 2024