Το ηφαίστειο Λεβοτομπί Λακί-Λακί στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη τουλάχιστον τρεις φορές τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων, καθώς οι αρχές σχεδίαζαν την επέκταση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή.

Την περασμένη Κυριακή, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου στην επαρχία της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα. Έκτοτε, οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν περίπου 16.000 κατοίκους από κοινότητες που βρίσκονται γύρω από το Λεβοτομπί εξαιτίας της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Οι εκρήξεις που συνοδεύονται από έκλυση λάβας και αερίων στα δυτικά και νοτιοδυτικά του ηφαιστείου Λεβοτομπί Λακί-Λακί συνεχίζονται», δήλωσε ο Μουχαμάντ Ουαφίντ, επικεφαλής του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

As the eruptions in the Laki Laki volcano of Mount Leotopi in Indonesia continue to increase, the evacuation of the people living in the region continues

9 people lost their lives after the eruptions in the past days.

