Μπαρτζώκας στους παίκτες: «Αξίζετε πολλά – Το ταβάνι μας είναι πολύ ψηλό»

Μετά τον χτεσινοβραδινό θρίαμβο του Ολυμπιακού, κόντρα στον Παναθηναϊκό (94-89), για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του, στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αν και θέλησε να κρατήσει χαμηλά την… μπάλα, αποθέωσε τους παίκτες του, τονίζοντας πως «το ταβάνι μας είναι πολύ, πολύ ψηλό παιδιά» και επεσήμανε πως θα πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν έτσι.

✌🏽🎥🗣️ Good W, but as coach B said: “We need to keep on playing like that”.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XpO9DU4P3j

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 9, 2024