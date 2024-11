Μελόνι: Υπερασπιζόμαστε τα εργατικά δικαιώματα πιο πολύ απ’ την «αριστερά του χαβιαριού»

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση της χώρας.

Αιτία, αυτή την φορά, το μήνυμα που απέστειλε η Μελόνι σε βουλευτή του κόμματός της, ο οποίος βρισκόταν σε σατιρική εκπομπή του δημόσιου ραδιοφώνου της Rai.

Η πρωθυπουργός ερωτήθηκε «πώς είναι η υγεία της», καθώς είχε πρόσφατα ακυρώσει συνάντηση με τα συνδικάτα λόγω γρίπης.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης απάντησε: «στην πραγματικότητα δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω ιδιαίτερα συνδικαλιστικά δικαιώματα και είμαι στη Βουδαπέστη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου κάνω την δουλειά μου».

Σχολιάζοντας το σύντομο αυτό μήνυμα, η γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, υπογράμμισε ότι «είναι απαράδεκτο το κλίμα σύγκρουσης και υπονόμευσης των συνδικάτων που καλλιεργεί η κυβέρνηση».

Italian Prime Minister Giorgia Meloni will spar with main opposition party leader Elly Schlein in an unprecedented debate on May 23 ahead of the European elections.

