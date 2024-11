Το δρόμο που χάραξε η Λυσιστράτη επέλεξαν οι γυναίκες που είδαν τους συντρόφους τους να ψηφίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές.

Τουλάχιστον έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε εδώ στην Ελλάδα, την απόφαση των φιλελεύθερων γυναικών να προχωρήσουν σε σεξουαλική αποχή λόγω της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ίδιες, όπως λένε, εμπνεύστηκαν από το κορεάτικο «κίνημα 4B» που ορκίζεται να μην κάνει σεξ με τους άνδρες προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την ισορροπία εξουσίας μεταξύ των φύλων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Telegraph.

Η απόφασή τους έχει να κάνει και με τις αντιλήψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμβλώσεις.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok, μια νεαρή γυναίκα δεσμεύεται να μείνει άγαμη και ενθαρρύνει άλλους να διαγράψουν εφαρμογές γνωριμιών προκειμένου να «ασκήσουν κυριαρχία» στο σώμα τους.

«Ως γυναίκα, η σωματική μου αυτονομία έχει σημασία και αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να ασκήσω την κυριαρχία πάνω σε αυτή», λέει.

«Έτσι, ενθαρρύνω ανεπιφύλακτα όλες τις άλλες γυναίκες που είναι ανύπαντρες και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την πρόοδο των δικαιωμάτων των γυναικών και εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη σωματική μας αυτονομία να κάνουν το ίδιο. Διαγράψτε τις εφαρμογές γνωριμιών σας».

Η γυναίκα ενθαρρύνει επίσης τους άλλους να αναζητήσουν τις γυναίκες φίλες τους για παρηγοριά «αν χρειάζεστε κάποιον να αγκαλιάσετε» και περιγράφει το «κίνημα 4B», το οποίο ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα, ως «σημείο έμπνευσης».

Οι αμερικανικές εκλογές αποκάλυψαν ένα χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο εκλογικό σώμα, με το 55% των ανδρών να ψηφίζουν τον Τραμπ και το 53% των γυναικών την Χάρις.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος αναφέρθηκε πολλές φορές προεκλογικά στην απόφαση που τερμάτισε το δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο και έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για προσβλητικά σχόλια για τις γυναίκες.

Ορισμένοι κατηγόρησαν τους άνδρες για σεξισμό μετά το αποτέλεσμα της κάλπης και την απόφαση των Αμερικανών να επιστρέψει ο κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Οι άνδρες θα είναι πάντα εναντίον των γυναικών», έγραφε η λεζάντα σε ένα βίντεο του TikTok, το οποίο απεικόνιζε μια νεαρή γυναίκα να κλαίει σε ένα αυτοκίνητο, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να συμμετάσχουν στο «κίνημα 4B».

«Οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές να γίνουν πρόεδροι με έναν άνδρα».

Σε ένα άλλο βίντεο, μια γυναίκα ορκίζεται λέει ότι «για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα απέχω από το σεξ με τους άνδρες».

Πρόκειται όπως προαναφέραμε για ένα ισχυρό κύμα φεμινιστικής διαμαρτυρίας που σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου γυναίκες καλούν για έναν δρόμο διαφορετικό.

Έναν δρόμο που υποστηρίζει την πλήρη ανεξαρτησία των γυναικών από τους παραδοσιακούς ρόλους και τις προσδοκίες που τους επιβάλλονται.

Το κίνημα αφορά την αποχή των γυναικών από τον γάμο, τη γέννηση παιδιών, τις ρομαντικές και σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, ως μορφή διαμαρτυρίας και απόρριψης των παραδοσιακών ρόλων, δίνοντας έμφαση στην αυτονομία και την αυτοδιάθεση τους.

Ladies, we need to start considering the 4B movement like the women in South Korea and give America a severely sharp birth rate decline:

– no marriage

– no childbirth

– no dating men

– no sex with men

We can’t let these men have the last laugh… we need to bite back

— 🍒🍒🍒 (@lalisasaura) November 6, 2024