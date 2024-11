Εντολή Νετανιάχου στη Μοσάντ μετά τα επεισόδια στο Άμστερνταμ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε σήμερα εντολή στη Μοσάντ να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για την αποφυγή βιαιοτήτων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, μία ημέρα μετά τα επεισόδια στο Άμστερνταμ, στο περιθώριο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'

