Πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στα νότια του Λιβάνου - Πέντε τραυματίες από τη UNIFIL, νεκροί άμαχοι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν και 16 άλλοι τραυματίστηκαν σε μάχες στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πέντε μέλη της UNIFIL τραυματίστηκαν από ισραηλινό χτύπημα στη Σιδώνα, όπως επιβεβαίωσε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στρατιώτες που τραυματίστηκαν είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή όπου έγινε το ισραηλινό χτύπημα με τη χρήση drone.

Τους τραυματίες φρόντισε ο Λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός στο σημείο και στη συνέχεια επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ υπενθύμισε «σε όλους τους δρώντες να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης ή τους αμάχους», προσθέτοντας ότι «οι διαφορές πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι με τη βία».

This afternoon, a UNIFIL convoy bringing newly-arrived peacekeepers to south Lebanon was passing Saida when a drone strike occurred nearby.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανέζικου στρατού, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση στη Σιδώνα, ενώ, εκτός από τα μέλη της UNIFIL, τραυματίστηκαν και τέσσερις στρατιώτες των λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων.

BREAKING | An Israeli raid targeted a vehicle near the Lebanese Army checkpoint in Sidon in southern Lebanon. pic.twitter.com/VglicPvAJN

