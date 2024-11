Το κοινοβούλιο του Ισραήλ (Κνεσέτ) ενέκρινε σήμερα νόμο που προβλέπει την απέλαση στη Λωρίδα της Γάζας στενών συγγενών ατόμων που έχουν διαπράξει «τρομοκρατικές επιθέσεις» στη χώρα, ένα κείμενο που καταγγέλθηκε από υπέρμαχους των δικαιωμάτων της αραβικής μειονότητας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο βουλευτής Αλμόγκ Κοέν, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη), επιτρέπει στον υπουργό Εσωτερικών να απελαύνει μέλη της οικογένειας «τρομοκρατών (…) εάν γνώριζαν εκ των προτέρων σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να εμποδίσουν τη διάπραξή τους».

Ο υπουργός Εσωτερικών θα έχει επίσης την εξουσία να «απελαύνει τα μέλη της οικογένειας που εκφράζουν την υποστήριξή τους στην τρομοκρατία ή δημοσιοποιούν δηλώσεις που εγκωμιάζουν ή ενθαρρύνουν τρομοκρατικές ενέργειες ή μια τρομοκρατική οργάνωση».

Ισραηλινοί πολίτες θα μπορούν να απελαύνονται από επτά έως δεκαπέντε χρόνια, και οι μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι από δέκα έως είκοσι χρόνια.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Approved in final readings: Deportation of family members of terrorists if they knew in advance about the plan to commit an act of terrorism or expressed support for ithttps://t.co/4vIS8ovFeq pic.twitter.com/KabvJkAIkt

— The Knesset (@KnessetENG) November 7, 2024