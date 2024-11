Η 11άδα της Ρέιντζερς κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Oλυμπιακός φιλοξενεί τη Ρέιντζερς (19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μία έκπληξη στην ενδεκάδα τους.

Αυτό γιατί ο Φιλίπ Κλεμάν άφησε στον πάγκο τον αρχηγό της ομάδας, Τζέιμς Ταβερνιέ, ο οποίος αποτελεί τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή του ρόστερ.

Ο Μπάτλαντ θα είναι στην εστία για τη Ρέιντζερς, με τους Στέρλινγκ, Σούταρ, Πρέπερ και Χέφτε στην τετράδα της άμυνας. Ο Μπαϊράμι με τον Ράσκιν θα βρίσκονται στον άξονα, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντέσερς, θα παίξουν οι Τσέρνι, Μπάρον και Ντιομαντέ.

Στον πάγκο: Κέλι, Ταβερνίερ, Γιλμάζ, Ντάουελ, Κασανγούργιο, Μπαλογκούν, Ιγκμανέ, ΜακΚόσλαντ, Φρέιζερ, ΜακΚίνον, Ράις, Λάβλεις

🆕 This evening’s side to face Olympiacos in the #UEL.

📲 Full Team News: https://t.co/67F7b05Cyc

💙 Come on #RangersFC! pic.twitter.com/GNKMyazsMc

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 7, 2024