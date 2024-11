Φουρνιέ: «Η υποδοχή ήταν απίστευτη, δεν το περίμενα» (vid)

Η Euroleague ανέβασε βίντεο με συνέντευξη του Εβάν Φουρνιέ, εν όψει και του μεγάλου ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ αύριο Παρασκευή (8/11, 21:15), για την 8η αγωνιστική της Regular Season.

Ο Γάλλος άσος μίλησε για την υποδοχή που είχε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, για την πορεία της προσαρμογής του στους «ερυθρόλευκους» και τις εντυπώσεις του.

«Έξι εβδομάδες είμαι εδώ και είναι φανταστικά. Η προσαρμογή μου είναι ομαλή. Η υποδοχή ήταν απίστευτη, δεν το περίμενα. Ένιωσα κατακλυσμένος από συναισθήματα για την αγάπη που ένιωσα εκείνη τη μέρα και από τότε συνεχίζω να βιώνω, για να είμαι ειλικρινής».

Game day experience with @EvanFourmizz? 👀

Say no more! 😮‍💨

Watch Evan taking us through his game day routine, talking about his first weeks in EuroLeague and more! #RivalrySeries pic.twitter.com/dqFWGoF3FO

