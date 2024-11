ΗΠΑ: Κλείνουν οι κάλπες σε 12 Πολιτείες – Τι θα πει η κρίσιμη Πενσυλβάνια

Η ψηφοφορία μόλις ολοκληρώθηκε σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ , συμπεριλαμβανομένης της Πενσυλβάνια, η οποία θεωρείται ίσως η πιο κρίσιμη πολιτεία για τον καθορισμό του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών.

Εκτός από την πολιτεία Κέιστον, οι κάλπες έκλεισαν στις 8 το βράδυ στην Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Ιλινόις, το Μέιν, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, το Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, την Οκλαχόμα, την Πενσυλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ, το Τενεσί και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε επίσης στις κομητείες της Φλόριντα και του Νιου Χαμσάιρ που είχαν παραμείνει ανοιχτές και μετά τις 7 το απόγευμα.

Polls have closed, but if you were in line by 8 p.m., you can still vote.

We know timely results are important but remember that county election officials’ number-one priority is making sure each eligible ballot is counted accurately and securely. Please be patient while… pic.twitter.com/S7spGde58E

— PA Department of State (@PAStateDept) November 6, 2024