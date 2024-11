Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικράτησε της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές και πλέον έχει στα χέρια του όλες τις εξουσίες.

Συγκεκριμένα, ελέγχει τον Λευκό Οίκο, τη Γερουσία, και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μετά τη νίκη του, ο Τραμπ δέχτηκε τα συγχαρητήρια ηγετών από όλον τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, του ευχήθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, ο Τούρκος πρόεδρος,Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κρις Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Οι ευχές όμως που ξεχώρισαν ήταν ενός Ινδού καλλιτέχνη. Ο Sudarsan Pattnaik έφτιαξε ένα μοναδικό γλυπτό στην άμμο για τον Τραμπ στην παραλία Πούρι, στην Ινδία.

Συγκεκριμένα, δημιούργησε τη μορφή του νέου προέδρου, με φόντο τη σημαία των ΗΠΑ. «Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε επίσης στην άμμο, με το έργο του να γίνεται viral.

Ο Pattnaik εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δημοκρατική διαδικασία και την παγκόσμια σημασία των αμερικανικών εκλογών, ενώ σε δηλώσεις του δεν παρέλειψε να εκφράσει την ελπίδα του για ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ – Ινδίας.

«Είναι η δεύτερη θητεία του. Όλος ο κόσμος περίμενε για την ανάδειξη του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Τον συγχαίρω για την εκλογή του μέσω της τέχνης μου», ανέφερε ο Sudarsan Pattnaik.

#Watch | Sand artist Sudarsan Pattnaik creates a sand art of Republican candidate #DonaldTrump as he is set to become the next President of the United States#USPresidentialElection2024 #ElectionDay #TrumpVsHarris pic.twitter.com/oR3Syvol5U

— DD News (@DDNewslive) November 6, 2024