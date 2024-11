Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Έφτασε η ώρα να μάθουμε ποιος από τους δυο θα είναι ο νέος πρόεδρος της Αμερικής.

Οι Αμερικανοί προσέχονται στις κάλπες, στο τέλος μιας πολιτικής εκστρατείας που έχει ανεβάσει το διακύβευμα, αυξάνοντας το άγχος και την ένταση, πράγμα που σημαίνει ότι τα επακόλουθα αυτών των εκλογών θα μπορούσαν να είναι εκρηκτικά.

Πρόκειται για ένα έθνος κομμένο στα δύο, ανάμεσα σε αντίθετα οράματα για το τι διακυβεύεται. Στα εκλογικά κέντρα η Κόκκινη και η Μπλε Αμερική θα συναντηθούν και θα καταμετρηθούν.

Αυτό που φάνηκε περίτρανα σε αυτή την προεκλογική φάση είναι οργή, απαξίωση και μίσος ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Κανείς δεν βάζει νερό στο κρασί του, κανείς δεν ρίχνει γέφυρες, κανείς δεν φέρεται διατεθειμένος για οποιαδήποτε συνεργασία.

Την ώρα μάλιστα που ο πλανήτης έχει μπει σε μεγάλες περιπέτειες με τους πολέμους σε Ουκρανία, Ισραήλ και σε πολλά ακόμη σημεία, ο διχασμός αυτός στην μεγαλύτερη «δύναμη» παγκοσμίως, μόνο καλό δεν κάνει.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, περίπου η μισή χώρα πρόκειται να ανακαλύψει ότι η άλλη μισή έχει μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του τι απαιτεί η Αμερική.

Για τους ηττημένους, αυτή θα είναι μια οδυνηρή διαπίστωση.

Μπορεί να άνοιξαν σήμερα οι κάλπες αλλά το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί: Η Αμερική παραμένει μια βαθιά διχασμένη χώρα, γεγονός που δεν αποκλείεται να της στοιχίσει στο μέλλον.

Ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, η κυριαρχία της Δύσης αμφισβητείται όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 500 χρόνια.

Το παραπάνω καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον, προετοιμάζεται για πιθανές διαμαρτυρίες ή ταραχές μετά τις εκλογές.

Οι επιχειρήσεις κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη καλύψει τις εισόδους τους με σανίδες, αντικατοπτρίζοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για ενδεχόμενες αντιδράσεις ενώ γύρω από κυβερνητικά κτήρια, έχουν στηθεί φράχτες και κιγκλιδώματα για προστασία.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών και η κατοικία του αντιπροέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων όπου έχει εγκατασταθεί προστατευτική περίφραξη.

Mε δεδομένο το υψηλό επίπεδο πόλωσης και με τις δύο πλευρές έτοιμες να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί ανυπομονούν να ολοκληρωθεί η ιστορική εκλογική αναμέτρηση και προετοιμάζονται για ό,τι ακολουθήσει.

Καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής και η πιθανότητα για παρατεταμένη αβεβαιότητα, ειδικά αν χάσει ο Τραμπ με μικρή διαφορά, είναι υψηλή.

#Washington preparing for Nov 5 US presidential election

Protective fences are being erected at the White House, the Capitol and the Harris residence

Owners of nearby offices, cafes and shops are also boarding up doors and windows in case of possible riots, local media write pic.twitter.com/lQg21Q2AMe

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) November 4, 2024