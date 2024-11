Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αμερικανικές εκλογές, με την μάχη να μοιάζει ιδιαίτερα αμφίρροπη, ενώ φούρνος στο Οχάιο πραγματοποίησε μία πολύ περίεργη δμοσκόπηση μέσω… μπισκότων.

Μάλιστα, μέσα από τα μπισκότα που αγοράστηκαν «αναδείχθηκε» νικητής ο Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις.

Ο φούρνος Busken Bakery στο Σινσινάτι του Οχάιο είναι γνωστός για τη μοναδική «δημοσκόπηση μπισκότων» που χρησιμοποιεί για να προβλέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μια παράδοση που διατηρεί από το 1984. Σε κάθε προεκλογική περίοδο, ο φούρνος πουλάει μπισκότα διακοσμημένα με τα πρόσωπα των βασικών υποψηφίων, και συνήθως το μπισκότο με τις περισσότερες πωλήσεις αντιστοιχεί στον τελικό νικητή των εκλογών. Φέτος, 29.658 μπισκότα πωλήθηκαν με την φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ και 11.356 μπισκότα με την Κάμαλα Χάρις.

Για τις εκλογές του 2024, η δημοσκόπηση του Busken Bakery δείχνει σημαντικό προβάδισμα για τον Τραμπ. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, είχαν πουληθεί σχεδόν 30.000 μπισκότα με τον Τραμπ, σε σύγκριση με περίπου 11.000 μπισκότα με τη Χάρις.

Busken Bakery in Ohio has been predicting presidential elections with its ‘cookie poll’ since 1984. Based on sales of cookies featuring candidates’ caricatures, they’ve accurately called 9 out of 10 elections. This year, Trump leads with 54%. #USElections #CookiePoll pic.twitter.com/KyBoAKo4a9

— Pi-cup News (@picupnewsENG) November 3, 2024