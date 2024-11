Όταν ο Κουίνσι Τζόουνς και ο Φρανκ Σινάτρα επανενώθηκαν με ένα τελευταίο άλμπουμ

Το 1984, η είδηση προκάλεσε αναστάτωση, ακόμη και δυσπιστία: Ο Κουίνσι Τζόουνς επρόκειτο να αναλάβει την παραγωγή του Φρανκ Σινάτρα.

Πράγματι, ο Κουίνσι είχε συνεργαστεί με τον Φρανκ σε δύο μακρινά LP, το It Might As Well Be Swing (1964) και το Sinatra at The Sands (1966), αλλά εκείνη την εποχή ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν «εργάτης της τζαζ»- στη δεκαετία του 1970, αναδιπλώθηκε σε έναν επιτυχημένο παραγωγό ευρείας εμβέλειας rhythm & blues.

Επίσης, μόλις είχε κάνει αυτό που θα γινόταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, το Thriller του Μάικλ Τζάκσον.

Είναι αδύνατο να φανταστούμε τον Κουίνσι Τζόουνς να εφαρμόζει τις ιδιαίτερες μεθόδους του στον Φρανκ Σινάτρα, γνωστός ως «η Φωνή»

Ο «δύσκολος» Φρανκ Σινάτρα

Είναι αδύνατο να φανταστούμε τον Κουίνσι Τζόουνς να εφαρμόζει τις ιδιαίτερες μεθόδους του στον Φρανκ Σινάτρα, γνωστός ως «η Φωνή».

Δεν είχαν την ίδια ιδέα της τελειομανίας. Ο Φρανκ δεν επρόκειτο να υπακούσει όπως ο Μάικ Τζάκσον.

Ο τρόπος λειτουργίας του Σινάτρα ήταν να δουλεύει τη νύχτα- μπορούσε να ακυρώσει το ραντεβού της ηχογράφησης αν δεν ήταν ικανοποιημένος με τη φωνή του ή να τελειώσει το μισό άλμπουμ με τη μία.

Επανεξετάζε ό,τι είχε ηχογραφήσει στο σπίτι και, αν παρατηρούσε κάποια ρωγμή, επέστρεφε για να φτάσει σε αυτό που θεωρούσε ότι ήταν το επίπεδο της τελειότητάς του.

Στο στούντιο, μισούσε τα ακουστικά και το αίσθημα ότι ήταν αποκομμένος από τους μουσικούς.

Έχουν διασωθεί προφορικά μιμίδια προς τους μουσικούς, όταν ο Σινάτρα αστειευόμενος με τις συνήθειές τους τους έλεγε: «δεν σηκώνεστε για να πάτε στην τουαλέτα, ακόμη και αν είναι να παίξουμε έναν ολόκληρο δίσκο».

Υπάρχουν πλάνα από βίντεο ή φωτογραφίες όπου βλέπουμε τον Σινάτρα να μπαίνει σε δράση με ένα τσιγάρο στο χέρι έχοντας γυρίσει την πλάτη του προς τις (άφθονες) γυναίκες καλεσμένες.

Και αυτό που προέκυψε, το L. A. Is My Lady, ήταν ένας απόλυτα αναγνωρίσιμος Φρανκ Σινάτρα, με ελάχιστες καινοτομίες

Ο Κουίνσι Τζόουνς γνώριζε

Ο Κουίνσι Τζόουνς το ήξερε αυτό. Ότι η τεχνική του Σινάτρα στο μικρόφωνο ήταν άψογη.

Ότι η ορχήστρα ήταν απόλυτα εξοικειωμένη με τις ενορχηστρώσεις, μετά από μέρες προβών χωρίς τον Φρανκ. Και αυτό που προέκυψε, το L. A. Is My Lady, ήταν ένας απόλυτα αναγνωρίσιμος Φρανκ Σινάτρα, με ελάχιστες καινοτομίες: η πανταχού παρούσα κιθάρα του Τζορτζ Μπένσον, λίγες στιγμές για τη λάμψη ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο βιμπραφωνίστας Λάιονολ Χάμπτον.

Στην αναπαράσταση του Mack the Knife χαιρέτησε συναδέλφους που είχαν ηχογραφήσει στο παρελθόν το τραγούδι – Μπόμπι Ντάριν, Λουίς Άρμστρονγκ, Έλα Φιτζέραλντ – και ανέφερε αρκετούς από τους συνοδούς του μέσα στα χρόνια.

Το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στο τραγούδι που έδωσε στον δίσκο τον τίτλο του.

Ακούστε το Το L.A. Is My Lady

Έγινε viral

Το επιχείρημα των Κούνσι και Φρανκ, έχοντας δημιουργήσει αληθινούς ύμνους για τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, χρωστούσε ένα χρέος στο Λος Άντζελες.

Το ομώνυμο κομμάτι υλοποιήθηκε, ένα απαλό soul κομμάτι με εισαγωγή κρουστών και μια ελαφριά συνθετική επένδυση.

Είχε τη θέληση να πετύχει και τα κατάφερε, εν μέρει χάρη σε ένα βίντεο για το MTV.

Επειδή κανείς δεν τόλμησε να ζητήσει από τον Φρανκ Σινάτρα να το ηχογραφήσει, έβαλε τον Έντι Βαν Άλεν, τον Ντέιβιντ Λι Ροθ, τη Ντόνα Σάμερ, τον Ντιν Μάρτιν και άλλους επιφανείς μουσικούς του Λος Άντζελες να το κάνουν.

Η μίνι «κομπίνα»

Το L.A. Is My Lady που τώρα επανακυκλοφορεί έχει αναμιξαριστεί από τον μηχανικό Λάρι Γουόλς (κάτι που δεν θα ικανοποιήσει τους πιουρίτσες).

Η νέα έκδοση σε CD περιέχει τέσσερις εναλλακτικές εκτελέσεις και δύο εκδοχές ενός κλασικού τραγουδιού που δεν περιλαμβάνεται στο LP του 1984, το αγωνιώδες Body And Soul.

Υποτίθεται ότι ήταν το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του Σινάτρα, στο οποίο βέβαια ο Φρανκ δεν τραγούδησε πρόσωπο με πρόσωπο με κανέναν από τους καλεσμένους.

Για την ακρίβεια, δεν συναντήθηκαν καν στο στούντιο: οι «ντουετίστας» έστειλαν τις συνεισφορές τους ψηφιακά, τις οποίες ο Φιλ Ραμόν εισήγαγε στις προηγούμενες ηχογραφήσεις του Φρανκ.

Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, παρόλο που σαμποτάρισε τον λόγο ύπαρξης του Σινάτρα: την τέχνη του να τραγουδάς τη στιγμή, από καρδιάς.

