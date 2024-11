Τι κι αν βρίσκονται στο διάστημα; Οι Αμερικανοί αστροναύτες μπορούν να ψηφίσουν κανονικά στις εκλογές.

Η δυνατότητα αυτή τους δίνεται χάρη σε νόμο που θεσπίστηκε στο Τέξας, ο οποίος επιτρέπει «σε ένα άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας ενός ψηφοφόρου… αλλά που θα βρίσκεται σε διαστημική πτήση κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόωρης ψηφοφορίας και την ημέρα των εκλογών, να ψηφίσει από το διάστημα».

Οι αστροναύτες που βρίσκονται σε αποστολή ακολουθούν μια διαδικασία παρόμοια με αυτή της επιστολικής ψήφου, όπου οι ψηφοφόροι υποβάλλουν τα ψηφοδέλτιά τους εκτός της συνήθους περιοχής ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι ψήφοι των αστροναυτών μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα περισσότερα δεδομένα μεταξύ του διαστημικού σταθμού και του ελέγχου της αποστολής, μέσω του Near Space Network της υπηρεσίας, το οποίο αποτελείται από έναν αστερισμό δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι αστροναύτες της NASA, που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους, τα οποία κρυπτογραφούνται και μεταφορτώνονται στον ενσωματωμένο υπολογιστή του Σταθμού.

Στη συνέχεια, δρομολογούνται στις επίγειες εγκαταστάσεις της NASA. Από εκεί, τα ψηφοδέλτια διαβιβάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA, το οποίο τα παραδίδει ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους υπαλλήλους των κομητειών των αστροναυτών για να τα καταθέσουν, σύμφωνα με το euronews.

Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της ψηφοφορίας τα ψηφοδέλτια των αστροναυτών είναι κρυπτογραφημένα και προσβάσιμα μόνο από τον αστροναύτη και τον υπάλληλο, διευκρινίζει η NASA.

Οι αστροναύτες Μπατς Γουίλμορ, Σούνι Γουίλιαμς και Ντον Πετίτ ψήφισαν πρόωρα για τις φετινές προεδρικές εκλογές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με το γραφείο του γραμματέα της κομητείας Χάρις στο Τέξας.

Οι αστροναύτες της NASA δημοσίευσαν μια φωτογραφία τους στο Instagram φορώντας κάλτσες στα χρώματα της αμερικάνικης σημαίας την ημέρα των εκλογών.

Στις κάλτσες των δύο διαβάζουμε: «Περήφανος που είμαι Αμερικανός».

“It doesn’t matter if you are sitting, standing, or floating–what matters is that you vote!” posted Nick Hague, a NASA astronaut and U.S. Space Force colonel, on social media Tuesday https://t.co/oJzF4VjoK5

— The Wall Street Journal (@WSJ) November 5, 2024