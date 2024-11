«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γκάνγκστερ, δεν τον εξαγοράζεις!»: O πρώην μαφιόζος Γκραβάνο ψήφισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα, υποστήριξε ο πρώην μαφιόζος Σαλβατόρε «Σάμι ο Ταύρος» Γκραβάνο επικροτώντας την υποψηφιότητα του Τραμπ.

Ο Γκραβάνο πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια πολύ συγκεκριμένη ποιότητα που τον κάνει ιδανικό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο διαδικτυακό του κανάλι στο YouTube, ο Γκραβάνο, μίλησε με ειλικρίνεια για τις προσωπικές του σχέσεις με τον Τραμπ.

«Δεν μπορείς να τον δωροδοκήσεις, δεν εξαγοράζεται. Ήμουν στην πιάτσα. Προσπάθησα να τον λαδώσω, δεν δούλεψε ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ! Ακόμη και αν ήταν προς όφελος του, απλά δεν το δεχόταν», είπε ο Γκραβάνο.

Όταν ρωτήθηκε για τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησης του ο Γκραβάνο υποστήριξε ότι δεν τον νοιάζει αν «είναι άντρας ή γυναίκα, εμφανίσιμος, άσχημος, αδύνατος, χοντρός». Αυτό που έχει αξία είναι η ατζέντα του και η πολιτική στρατηγική του επόμενου POTUS.

«Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας, ξέρει από συμφωνίες, είναι σκληρός τύπος», πρόσθεσε ο Γκράβανο.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις, φέρεται να επιδιώκει να «φέρει τη χώρα στον ίσιο δρόμο»

«Αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να τακτοποιήσει τη χώρα. Αυτό με νοιάζει» πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γκάνγκστερ. Χρειαζόμαστε έναν γκάνγκστερ», κατέληξε.

Former mobster, Salvatore «Sammy the Bull» Gravano, says he’s tried to bribe Donald Trump, but it’s never worked. “I’m going to call him a gangster. We need a gangster.” Ngl, based. 🤣 pic.twitter.com/XemwEr62BI

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 4, 2024