Νεκρός ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Συρία - Ισοπεδώνει χωριά το Ισραήλ στον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι σκότωσαν τον επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Συρία, σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα διατηρεί σημαντική παρουσία.

Το Ισραήλ «εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή και έπληξε στόχους που συνδέονται με το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF στην οποία διευκρινίζεται πως «εξοντώθηκε ο Μαχμούντ Μοχάμεντ Σαχίν, επικεφαλής του συριακού δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ» στο συγκεκριμένο πλήγμα που σημειώθηκε στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Συρίας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

Εικόνες των οποίων την αυθεντικότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταγράφουν διαδοχικές εκρήξεις σε κοινότητα του Λιβάνου κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, όπου εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί από τον ισραηλινό στρατό, όπως καταγγέλλει τοπικός αξιωματούχος.

Εναέριες λήψεις που δημοσιοποιήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων δείχνουν την ανατίναξη περισσότερων από δώδεκα κτιρίων στην κοινότητα Μέις ελ Ζαμπάλ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Πυκνές στήλες καπνού υψώνονται στον ουρανό, μαρτυρώντας την ισχύ των εκρήξεων.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Israel wipes out the village of Meis al-Jabal in South Lebanon.

A village that has stood for centuries.

A war crime and a crime against humanity.

While the “international community” just watches in silence. pic.twitter.com/oBtqdWDdIJ

— sarah (@sahouraxo) November 4, 2024