Στους 217 οι νεκροί και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί

Οι ισπανικές αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, 213 μόνο στην περιοχή της Βαλένθια, τρεις στην Καστίγια-λα-Μάντσα, όπου χθες το πρωί βρέθηκε το άψυχο σώμα μιας εβδομηντάχρονης η οποία αγνοείτο από την Τρίτη και ένας στην Ανδαλουσία (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Susana Vera).

Ανάμεσα στα θύματα αυτών των πλημμυρών είναι και δύο κινέζοι πολίτες, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη. Αλλοι δύο φέρονται ως αγνοούμενοι.

«Zητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό σε τρελαίνει»

Satellite imagery reveals incredible before & after views of the disastrous Valencia floods. The new death toll stands at 205, with a staggering 1,900 people still unaccounted for. pic.twitter.com/p1a0zzOIiT — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 1, 2024

Οι αρχές γνωρίζουν ότι ο απολογισμός αναμένεται ν’ αυξηθεί. «Υπάρχουν ακόμη πλημμυρισμένα ισόγεια, αποθήκες, υπόγεια, χώροι στάθμευσης που πρέπει να καθαριστούν και είναι αναμενόμενο ότι άνθρωποι νεκροί βρίσκονται σ’ αυτούς τους χώρους», προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο απολογισμός άλλαξε λίγο τις τελευταίες 48 ώρες, γιατί οι υπηρεσίες διάσωσης εξερεύνησαν αρχικά «τις πιο προσβάσιμες περιοχές», που βρίσκονται «στην επιφάνεια».

Στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος είπε χθες «να προσευχηθούμε για τη Βαλένθια και τους άλλους ανθρώπους στην Ισπανία που υποφέρουν τόσο πολύ αυτήν την ώρα».

People in Valencia attacked Prime Minister Pedro Sánchez and the Spanish Royal Family as they visited the region devastated by the deadly floods. pic.twitter.com/75bR6Gv8AJ — red. (@redstreamnet) November 3, 2024

Οι σκηνές των παραλίγο ταραχών που διαδραματίστηκαν στην Παϊπόρτα μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι επί του πεδίου ο πληθυσμός παραμένει αντιμέτωπος με μια δραματική κατάσταση, με υποδομές κατεστραμμένες ή εκτός λειτουργίας και σωρούς από αυτοκίνητα και συντρίμμια στον δρόμο.

«Το τέλος του κόσμου»

«Σαν να είναι το τέλος του κόσμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελενα Ντάνα Ντανιέλα, ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου-μπαρ στην πόλη Τσίβα.

I’m incredibly proud to be posting this video because it’s my Son, daughter-in-law, family and friends clearing up in Picanya in Valencia today. 💜💜💜 pic.twitter.com/zENgsSULYk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 2, 2024

Η ίδια, ακόμη σε σοκ πέντε ημέρες μετά την κακοκαιρία, λέει ότι οι άνθρωποι που παγιδεύτηκαν «ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό σε τρελαίνει. Ψάχνουμε απαντήσεις και δεν μπορούμε να τις βρούμε».

Καθώς η βροχή άρχισε να πέφτει απόψε στη Βαλένθια και ο ουρανός γινόταν όλο και πιο συννεφιασμένος, και πιο βαρύς, οι αρχές της Καταλονίας αποφάσισαν προληπτικά να περιορίσουν την κυκλοφορία και να κλείσουν τα σχολεία σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της.

Πηγή: ΑΠΕ