Μια Λιβανέζα, η Δρ Τζούλια Άλι, εξέφρασε τη θλίψη της αφού παρακολούθησε πλάνα που τραβήχτηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες και τους έδειχναν να κοροϊδεύουν και να μιμούνται ότι παίζουν μουσική στο πιάνο που έπαιζε για χρόνια στο σπίτι της στην πόλη Χιαμ, στον νότιο Λίβανο.

Η ίδια πόσταρε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο που επαλήθευσε το Al Jazeera, το οποίο τη δείχνει να παίζει πιάνο στον ίδιο χώρο έναν χρόνο πριν.

Στην ανάρτησή της, έγραψε: «Το να βλέπω το μέρος που αποκαλούσα σπίτι μου να μετατρέπεται σε ερείπια είναι ένας πόνος πολύ βαθύς για να τον περιγράψω με λόγια. Αυτό δεν ήταν απλώς τοίχοι και μια στέγη – ήταν τα όνειρα, οι θυσίες και η αγάπη της οικογένειάς μου για χρόνια που χτίστηκαν σε ένα καταφύγιο. Τώρα, να βλέπω εισβολείς να περιφέρονται μέσα σε αυτό, να το χλευάζουν, να αγγίζουν το πιάνο όπου κάποτε έδινα την καρδιά μου σε κάθε νότα… Νιώθω σαν να καταπατούν κομμάτια της ψυχής μου».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram:

«Στο πρώτο βίντεο, πριν από ένα χρόνο, παίζω ένα κομμάτι από μια ταινία με τίτλο ‘Ο Πιανίστας’ (σ.σ. της διάσημης ταινίας του Ρόμαν Πολάνσκι για τον Εβραιοπολωνό μουσικό Βλάντισλαβ Σπίλμαν). Τότε, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η χώρα μου θα ζούσε μια τραγωδία τόσο παρόμοια τώρα.

Κλείνω αυτό το reel με ένα βίντεο όπου παίζω σε εκείνο το πιάνο στην πατρίδα μου, στο σπίτι που κάποτε φιλοξενούσε την καρδιά μου. Έχω την ελπίδα ότι θα αναγεννηθούμε από αυτό, ξαναχτίζοντας όχι μόνο ένα σπίτι, αλλά ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ανθεκτικότητα, δύναμη και τις αναμνήσεις όλων όσων χάθηκαν».

Στα social media κυκλοφορούν πολλές αναρτήσεις που δείχνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες στο σπίτι της Τζούλια Άλι.

The video on top shows Lebanese girl Julia playing piano at her beautiful and colorful house in Al-Kheyam town in southern Lebanon, while the other video shows Israeli soldiers playing at the same piano after converting the house into ashes. pic.twitter.com/fho65kkVPL

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) November 3, 2024