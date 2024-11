Χάιντι Κλουμ: Ο ερωτικός κόσμος του 51χρονου μοντέλου και η διαφορά ηλικίας με το σύζυγός της

Η Χάιντι Κλουμ ήταν παντρεμένη από το 2005 έως το 2014 με τον Σιλ και έχουν τέσσερα παιδιά την 20χρονη Λένι, τον 18χρονο Χένρι, την 17χρονη Τζοάν και την 14χρονη Λου.

Η 51χρονη Γερμανίδα τοπ μόντελ έχει προχωρήσει στην προσωπική ζωής της με νέο γάμο με τον Τομ Κάουλιτζ, Η ίδια δεν διστάζει να δείξει ότι είναι ευτυχισμένη με την προσωπική ζωή της και μάλιστα δήλωσε ότι η έντονη σεξουαλική της ζωή με τον 35χρονο σύζυγό της την κρατά νέα.

Σε συνέντευξή της στους Times, η Κλουμ σχολίασε: «Δεν έχω πόνους στην πλάτη ή στα γόνατα και έχω τον σύζυγό μου», πριν τονίσει ότι η σεξουαλική τους ζωή είναι «πολύ καλή» και επέμεινε ότι είχε βρει το ταίρι της στο πρόσωπο του Κάουλιτζ.

Η Χάιντι Κλουμ είπε επίσης πως δεν της αρέσει ο όρος «toy boy», που αναφέρεται στον νεότερο άνδρα σύντροφο μιας μεγαλύτερης γυναίκας, επειδή δεν πιστεύει ότι η διαφορά ηλικίας τους έχει σημασία.

