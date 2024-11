Πανό κατά των διαιτητών από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα στη «Hala Pionir» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε χτες βράδυ τον Παναθηναϊκό, για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να τοποθετούν πανό κατά των διαιτητών της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα στις κερκίδες της «Hala Pionir», οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου, σήκωσαν στο κέντρο του γηπέδου υβριστικό πανό, με το οποίο χαρακτήριζαν «κλέφτες» τους διαιτητές της Euroleague.

Στα του ματς, ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε στο -14, «γύρισε» το ματς και έφυγε με το ροζ φύλλο από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 81-77.

Ιδιαίτερα αφιλόξενο προς την αποστολή του Παναθηναϊκού ήταν το Βελιγραδί την Παρασκευή (1/11), με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην σερβική πρωτεύουσα για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Η αρχή έγινε μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα όταν οι «πράσινοι» και ιδίως ο Ματίας Λεσόρ, που αγωνιζόταν πρόπερσι στην Παρτίζαν και διατηρεί εξαιρετικούς δεσμούς με το σύλλογο, έγιναν αποδέκτες υβριστικών συνθημάτων.

Bottles and lighters were flying during Mathias Lessort’s half-time interview as he stared down Crvena Zvezda’s fans 😳 pic.twitter.com/UTYMqDYMjn

— BasketNews (@BasketNews_com) November 1, 2024