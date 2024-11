Η ψυχραιμία του Λεσόρ στην «γιούχα» και τα μπουκάλια των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ιδιαίτερα αφιλόξενο προς την αποστολή του Παναθηναϊκού ήταν το Βελιγραδί την Παρασκευή (1/11), με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην σερβική πρωτεύουσα για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Η αρχή έγινε μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα όταν οι «πράσινοι» και ιδίως ο Ματίας Λεσόρ, που αγωνιζόταν πρόπερσι στην Παρτίζαν και διατηρεί εξαιρετικούς δεσμούς με το σύλλογο, έγιναν αποδέκτες υβριστικών συνθημάτων.

Η συνέχεια έλαβε χώρα εντός της «Χάλα Πιονίρ» λίγο μετά το τέλος της 2ης περιόδου όταν ο Ματίας Λεσόρ έδινε την καθιερωμένη συνέντευξη του ημιχρόνου. Αρχικά υπήρξε «γιούχα» και αποδοκιμασίες από το κοινό με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να επιδεικνύει «ολύμπια» ψυχραιμία.

Bottles and lighters were flying during Mathias Lessort’s half-time interview as he stared down Crvena Zvezda’s fans 😳 pic.twitter.com/UTYMqDYMjn

— BasketNews (@BasketNews_com) November 1, 2024