Η Μπιγιονσέ ποζάρει πάνω σε μοτοσικλέτα σαν άλλη Μπέτι Ντέιβις

Το 2022, η Μπιγιονσέ ενώθηκε με την οικογένειά της για να μιμηθεί την «Οικογένεια Πράουντ» της Disney για το Halloween. Δυο χρόνια αργότερα, η Μπιγιονσέ γιορτάζει ως Μπέτι Ντέιβις.

Η τραγουδίστρια του «Texas Hold ‘Em» Μπιγιονσέ μοιράστηκε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram την 1η Νοεμβρίου στις οποίες φαίνεται να έχει μεταμορφωθεί σε Μπέτι Ντέιβις.

Στις φωτογραφίες της, η Μπιγιονσέ παρουσίαζε τρομερή ομοιότητα με την πρωτοπόρο καλλιτέχνιδα, φορώντας ένα ασπρόμαυρο, κορμάκι βγαλμένο κατευθείαν από τη δεκαετία του ’70, ασημένια κοσμήματα ενώ είχε και έντονα κόκκινα χείλη. Όλα αυτά έγιναν για να αναδημιουργηθεί το εξώφυλλο του άλμπουμ This Is It της Ντέιβις, όπου η καλλιτέχνις είχε υιοθετήσει ακριβώς το ίδιο look.

Τι σημαίνει αυτή η μεταμόρφωση;

Αρκετοί θαυμαστές στα σχόλια είναι πεπεισμένοι ότι αυτό το σύνολο είναι ένα στοιχείο για την επόμενη «μουσική εποχή» της Μπιγιονσέ, γνωρίζοντας ότι η ίδια έχει συνηθίσει να αφήνει υπονοούμενα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει με τον τρόπο που ντύνεται. Υπάρχουν αρκετά σχόλια που ρωτούν αν η Renaissance: Act III θα είναι funk ή rock στους ρυθμούς της Μπέτι Ντέιβις.

Για το σύνολο της οικογένειας του 2022, η Μπιγιονσέ υποδήθηκε τόσο τη μητριάρχη της οικογένειας Sugar Mama όσο και την Trudy, σύζυγο του Oscar Proud, τον οποίο ενσάρκωσε ο σύζυγός της JAY-Z. Στη φωτογραφία, την οποία μοιράστηκε στο Instagram, ο ράπερ έσκυψε προς την κόρη τους Rumi – η οποία μαζί με τον δίδυμο αδελφό Sir εμφανίστηκαν ως τα δίδυμα Proud BeBe και CeCe.

«Οικογένεια κάθε μέρα και νύχτα», έγραψε η Μπιγιονσέ στη λεζάντα της φωτογραφίας, παραθέτοντας το κομμάτι από το κεντρικό τραγούδι της σειράς, στο οποίο τραγουδούσε η ίδια (ως μέλος των Destiny’s Child) και η αδελφή της Σολάνζ Νόουλς.

