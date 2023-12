Τα ενδόμυχα πορτρέτα των Μπρίτνεϊ, Μπιγιονσέ και Αγκιλέρα δια χειρός της Ellen von Unwerth

Η Ellen von Unwerth είναι η κορυφαία κυρία της φωτογραφίας μόδας και των πορτραίτων. Έχει απαθανατίσει τη Britney Spears, την Beyoncé τη Miley Cyrus και πολλές ακόμα ιέρειες της ποπ κουλτούρας. Σήμερα, την συναντούμε στη σειρά Emily In Paris, όπου η ξανθιά image-maker υποδύεται τον εαυτό της σε μια σκηνή φωτογράφισης.

Παρόλο που εργάζεται εδώ και δεκαετίες στον χώρο της μόδας, η σειρά του Darren Star στο Netflix είναι αυτή που μετέτρεψε την 69χρονη φωτογράφο σε μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα για το Gen Z κοινό.

Τώρα, οι εικόνες της Von Unwerth αποθεώνονται σε μια έκθεση στις ΗΠΑ, με τίτλο Ellen von Unwerth: This Side of Paradise, στο SCAD FASH Museum of Fashion + Film στην Ατλάντα.

«Ξεκίνησα την καριέρα μου ως βοηθός σε ένα τσίρκο, και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε την προτίμηση μου για το burlesque, τη γοητεία ενός γκλαμουράτου σόου και το απροσδόκητο»

«[Ο cameo ρόλος] ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και έμεινα έκπληκτη από την επίδραση που είχε», λέει η Von Unwerth στο BBC Culture. «Οι άνθρωποι με αναγνωρίζουν στο δρόμο μετά την προβολή του επεισοδίου… έχει πραγματικά μεγάλο κοινό και έκανε πολλούς ανθρώπους να ονειρεύονται το Παρίσι και τη μόδα».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γυναίκες στις φωτογραφίες της έχουν την πλήρη εξουσία πάνω στα σώματα τους

Ερωτική σπίθα

Το έργο της δημιουργεί ένα ονειρικό θέαμα για την μόδα και την ομορφιά. Τα πιο iconic ποπ είδωλα – τα οποία σήμερα λατρεύονται δεόντως λόγω της δημοτικότητας της Y2K αισθητικής στη Gen Z γενιά – από τη δεκαετία του ‘90 μέχρι και σήμερα έχουν «πέσει στα δίχτυα» του φακού της.

Η Lady Gaga, η Dita Von Teese, η Paris Hilton, η Christina Aguilera, η Cyrus και η Selena Gomez έχουν αποπνεύσει ερωτική σπίθα στις γλαφυρές λήψεις της, αλλά -και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που καθορίζει το πόσο απολαυστική είναι η δουλειά της Von Unwerth- δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γυναίκες στις φωτογραφίες της έχουν την πλήρη εξουσία πάνω στα σώματα τους.

«Θέλω να διασκεδάζουν, να είναι ανόητες, αστείες»

Οι εικόνες προβάλλουν ένα είδος οργανικού, ηλεκτρισμένου αισθησιασμού που έχει τις ρίζες του στην εμπιστοσύνη και τον εορτασμό της γυναικείας σεξουαλικότητας, χωρίς οι γυναίκες να προσπαθούν να συρρικνώσουν τον εαυτό τους μπροστά σε ένα ανδρικό βλέμμα. Υπάρχει η αίσθηση ότι τα εικονιζόμενα πρόσωπα εμπιστεύονται τη Von Unwerth, η οποία συναισθάνεται την ευαλωτότητα του να βρίσκεσαι μπροστά στην κάμερα.

«Μπορεί να είναι αρκετά τρομακτικό να βρίσκεσαι μπροστά στο φακό», λέει. «Μπορεί να αισθάνεσαι γυμνός, ειδικά στη σημερινή κοινωνία(…) όπου η κριτική είναι πολύ εύκολη. Ως πρώην μοντέλο, ξέρω πώς νιώθεις, οπότε κάνω τα πάντα για να τις κάνω να νιώσουν άνετα. Συνήθως πηγαίνω και κάθομαι μαζί τους, ενώ είναι ακόμα στο μακιγιάζ, συζητώντας και κάνοντας αστεία».

Και προσθέτει: «Πάντα βάζουμε κάποια ζωηρή, funky ντίσκο μουσική, ώστε το μοντέλο και η ομάδα να τραγουδούν και να χορεύουν κατά τη διάρκεια των λήψεων. [Οι διασημότητες και τα μοντέλα] έχουν πολλές φωτογραφήσεις εβδομαδιαίως. Μπορεί να είναι αρκετά πιεστικό, γι’ αυτό θέλω να διασκεδάζουν, να είναι ανόητες, αστείες, να υποδύονται τον εαυτό τους ή έναν χαρακτήρα μπροστά στην κάμερα και να οδηγούνται σε μια δημιουργική έκσταση. Αν διασκεδάζουν, αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες- είναι πιο φωτεινές. Είναι σημαντικό για μένα να τους αφήνω μια καλή ανάμνηση».

Όλα ξεκίνησαν στην Κένυα

Οι καλές αναμνήσεις, και οι καλές φωτογραφίες, είναι το κύριο μέλημα της Von Unwerth εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Η γεννηθείσα στη Φρανκφούρτη εργάστηκε ως μοντέλο για εμπορικούς σκοπούς, αφού την εντόπισαν από την πρώτη μέρα της φοίτησής της στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, αν και δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να διαπιστώσει ότι η εξουσία γέρνει υπέρ του ατόμου που βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

Η μετέπειτα σταδιοδρομία της ξεκίνησε όταν, σε ένα ταξίδι μοντέλων στην Κένυα, αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο της για να τραβήξει πορτρέτα των γυναικών της περιοχής Μασάι με μια απλή φωτογραφική μηχανή.

Αντί να αναζητά την τέλεια στατική λήψη, κινείται στο σκηνικό μαζί με το μοντέλο, βάζει μουσική και επενδύει στην κίνηση, τη συζήτηση και τη συνεργασία

Το γαλλικό περιοδικό Jill, δημιούργησε προς τιμήν της ένα εξασέλιδο αφιέρωμα και το βρετανικό περιοδικό The Face της ζήτησε να συνεργαστούν. Σύντομα την προσέλαβαν για διαφημιστικές καμπάνιες με ανερχόμενους σχεδιαστές μόδας, μεταξύ των οποίων, κυρίως, η Βρετανίδα αυτοδημιούργητη σχεδιάστρια και ακτιβίστρια Katharine Hamnett το 1989.

Την ίδια χρονιά, η μεγάλη στιγμή για την φωτογράφο ήρθε όταν το περιοδικό Elle «ζευγάρωσε» το 17χρονο σούπερ μόντελ Claudia Schiffer με τη Von Unwerth, θεωρώντας ότι το γερμανικής καταγωγής δίδυμο θα μπορούσε να βρει αρκετά κοινά σημεία που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε δημιουργική μαγεία.

Πράγματι, αυτή η μαγεία εκδηλώθηκε στις εικόνες της Schiffer με τα μαλλιά σε στιλ Bardot και το αγέρωχο χαμόγελο της, να είναι πιο αληθινό από ποτέ.

Τόσο ο Von Unwerth όσο και η Schiffer προσλήφθηκαν αμέσως για τη φωτογράφηση μιας καμπάνιας της Guess Jeans, η οποία απεικόνιζε τη Schiffer με επικά τακούνια, εφαρμοστά τζιν, με τα ανακατεμένα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν γύρω από το πρόσωπο της.

Γυναικείο βλέμμα

Μακριά από τους δεσποτικούς άνδρες φωτογράφους, υποστηρίζει μια προσέγγιση εξιστόρησης με τα μοντέλα της. Αντί να αναζητά την τέλεια στατική λήψη, κινείται στο σκηνικό μαζί με το μοντέλο, βάζει μουσική και επενδύει στην κίνηση, τη συζήτηση και τη συνεργασία.

Οι εικόνες που προκύπτουν είναι συχνά μια πανδαισία χρωμάτων, μοντέλων σε κίνηση, χρωμάτων, διακοσμητικών στοιχείων και εκκεντρικότητας.

Η καλλιτεχνική της οπτική, μπορεί να εξηγηθεί, από τον πρώτο της χώρο εργασίας. «Ξεκίνησα την καριέρα μου ως βοηθός σε ένα τσίρκο, και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε την προτίμηση μου για το burlesque, τη γοητεία ενός γκλαμουράτου σόου και το απροσδόκητο… Ένα τσίρκο και ένα σόου burlesque δημιουργούν ένα σύμπαν που σε κάνει να ονειρεύεσαι, να εύχεσαι να ήσουν στη σκηνή χορεύοντας όπως αυτοί οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες, φορώντας όμορφα και φανταχτερά κοστούμια, παίζοντας διάφορα νούμερα – υπάρχουν τόσα πολλά για να παίξεις. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που με εμπνέουν και κάνουν τη φωτογραφία μου έντονη και γεμάτη ζωή».

*Mε πληροφορίες από BBC | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ellen von Unwerth | Instagram | Revenge Book