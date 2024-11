Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει πως εξαπολύθηκαν τουλάχιστον δέκα βομβαρδισμοί νωρίς σήμερα το πρωί σε νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από διαταγές του Ισραήλ σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα, καθώς ο στρατός συνεχίζει για πάνω από έναν μήνα το σφυροκόπημα τον Λίβανο.

Υλικό που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου καταγράφει ισχυρές εκρήξεις και στήλες καπνού στη ζώνη.

«Οι επιδρομές προκάλεσαν μαζικές καταστροφές στις περιοχές που έγιναν στόχος», όπου «δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν», σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο, που κάνει επίσης λόγο για πυρκαγιές.

Οι νέοι βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας διεξήχθησαν μερικές ώρες αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με αμερικανούς απεσταλμένους, που πήγαν στο Ισραήλ με σκοπό να επιδιώξουν την επίτευξη προόδου στο εγχείρημα να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Τουλάχιστον 1.829 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, τη μέρα που το Ισραήλ ξεκίνησε τους μαζικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

