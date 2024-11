Λέσβος: Ποινές φυλάκισης για τις επιθέσεις του 2020 ενάντια σε πρόσφυγες

Την 1η Μαρτίου 2020, μια μεγάλη ομάδα ντόπιων προσπάθησε να αποτρέψει ένα σκάφος προσφύγων με σπασμένη μηχανή ρυμουλκούμενο από την ακτοφυλακή να δέσει στο λιμάνι της Θέρμης ώστε να αποβιβασθούν οι πρόσφυγες.

Η ομάδα εμφανίζεται σε βίντεο να επιτίθεται λεκτικά στους πρόσφυγες.

Trial against 2020 Lesvos vigilantes started

After more than four years, the trial against four involved in the 2020 racist mobilization in #Thermi (#Lesvos, #Greece) began yesterday. Four people of a crowd of more than 100 people are accused of preventing a group of refugees… pic.twitter.com/DtjWijgMjB

