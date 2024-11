Η τελευταία πράξη γενναιοδωρίας του Λίαμ Πέιν λίγο πριν τον θάνατό του

Ο τραγικός θάνατος του Λίαμ Πέιν έχει απασχολήσει τα Μέσα Ενημέρωσης όλου του κόσμου τον τελευταίο μήνα. Νέες πληροφορίες που σχετίζονται με το θάνατό του έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά, η είδηση όμως που αποκαλύφθηκε δεν αφορά ούτε τις συνθήκες της πτώσης που οδήγησε στον θάνατό του, ούτε τις καταχρήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του και την ημέρα του θανάτου του, αλλά ούτε και τις δηλώσεις γνωστών και φίλων του διάσημου μουσικού.

Λίγες ώρες πριν τον τραγικό του θάνατο, ο Λίαμ Πέιν έκανε μια δωρεά σε έναν 28χρονο άντρα που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Ο Λίαμ Πέιν είχε δείξει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ζωής του την ευαισθησία του, είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία σε τράπεζες τροφίμων, είτε κάνοντας μεγάλες δωρεές. Ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που βοήθησε ήταν ο Τζακ, ένας πρώην μάγειρας που πάσχει από καρκίνο σταδίου 4, B Cell Λέμφωμα, και δεν μπορεί πλέον να εργαστεί λόγω της θεραπείας του.

Liam Payne’s final act of generosity just hours before tragic death unveiled https://t.co/zi3wcehgqz pic.twitter.com/nqU6Fuj1wx

— OK! Magazine (@OK_Magazine) November 1, 2024