Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στους Αμερικανούς απεσταλμένους, που επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, ότι μια εκεχειρία θα έπρεπε πάνω απ’ όλα να εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Το βασικό διακύβευμα (…) είναι η ικανότητα και η αποφασιστικότητα του Ισραήλ να εμποδίσει κάθε απειλή για την ασφάλειά του προερχόμενη από τον Λίβανο», ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι της περαμεθόριας περιοχής που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, στο βόρειο Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου στους Αμερικανούς απεσταλμένους Έιμος Χοχστάιν και Μπρετ ΜακΓκέρκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel PM office: *Prime Minister’s Office Announcement*

PM Netanyahu, today (Thursday, 31 October 2024), in Jerusalem, met with US Presidential Special Envoy Amos Hochstein and US Presidential Special Envoy Brett McGurk.

At the start of his remarks, the Prime Minister thanked… pic.twitter.com/z6KzC8XDE3

— Laura Rozen (@lrozen) October 31, 2024