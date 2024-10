Ο Αλ Πατσίνο πρωταγωνιστεί στο θρίλερ μυστηρίου «Assassination» για τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι

Η Τζέσικα Τσάστεϊν, ο Μπρένταν Φρέιζερ και ο Μπράιαν Κράνστον θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με τον Αλ Πατσίνο στο νέο θρίλερ μυστηρίου «Assassination», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Μπάρι Λέβινσον.

Η ταινία θα αποτελεί μια «φρέσκια» οπτική στις διάφορες θεωρίες γύρω από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, εστιάζοντας στην Ντόροθι Κίλγκαλεν, μία πρωτοπόρο ρεπόρτερ εγκλημάτων που αναλαμβάνει να ανακαλύψει την αλήθεια.

