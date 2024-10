Ο πρώην ισχυρός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Στιβ Μπάνον αποφυλακίστηκε σήμερα, έπειτα από φυλάκιση τεσσάρων μηνών για περιφρόνηση του Κογκρέσου, μία εβδομάδα πριν από τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Έχοντας επιρροή επίσης στην Ευρώπη, αυτός ο συντηρητικός λαϊκιστής ηλικίας 70 ετών καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2022 σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών για την άρνησή του να συνεργαστεί στην κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με την επίθεση στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου του 2021.

Αυτή η ποινή επιβεβαιώθηκε και σε δεύτερο βαθμό τον Μάιο και ο Στιβ Μπάνον άρχισε να την εκτίει την 1η Ιουλίου, σε μια φυλακή στο Κονέτικατ (βορειοανατολικά).

Η αναμενόμενη αποφυλάκισή του επιβεβαιώθηκε από τις αμερικανικές σωφρονιστικές υπηρεσίες σήμερα το πρωί, στην τελική ευθεία μιας πολύ έντονης προεκλογικής εκστρατείας μεταξύ του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αναγνώρισε ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 και της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις.

Το τέλος της τεταμένης προεκλογικής εκστρατείας προκαλεί φόβους για ένα μετεκλογικό χάος στην περίπτωση της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων από τους υποστηρικτές του Τραμπ.

Trump ally Steve Bannon is released from prison early after serving four months https://t.co/DqANVxCUUV

— TIME (@TIME) October 29, 2024