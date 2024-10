Στις 28 Φεβρουαρίου 1987, το εξώφυλλο του βρετανικού περιοδικού New Musical Express παρουσίαζε μια εντυπωσιακή εικόνα ενός νεαρού μαύρου άνδρα που κοιτούσε επίμονα την κάμερα, συνοδευόμενη από τον τίτλο «Ο νέος πρίγκιπας της ποπ: Terence Trent D’Arby».

Ο άγνωστος τότε μουσικός είχε μόλις κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του single, If You Let Me Stay, και το ενδιαφέρον αυξανόταν σταθερά. Όταν το άλμπουμ του, Introducing The Hardline According to Terence Trent D’Arby, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις τρεις πρώτες μέρες και έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένοντας εκεί για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες.

Στη συνέχεια πούλησε οκτώ εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κέρδισε ένα Grammy για τον καλύτερο ανδρικό τραγουδιστή και απέσπασε την αναγνώριση των κριτικών. Υπήρξε ασυνήθιστη συναίνεση σχετικά με τη σύγκρισή του με το ποπ είδωλο Prince.

Ο μικρός Τέρενς θεωρούνταν ανεπιθύμητο παιδί και η μητέρα του τού υπενθύμιζε συχνά ότι όλη της η αγάπη προοριζόταν για τον Ιησού Χριστό και αυτός ήταν δευτερεύων

Ο Prince ήταν μια ιδιοφυΐα, αλλά ο Terence Trent D’Arby ήταν σημαντικός

«Κατά τη γνώμη μου, ο Terence Trent D’Arby ήταν ο καλύτερος νέος καλλιτέχνης του δεύτερου μισού της δεκαετίας του ’80», εξηγεί ο JuanP Holguera, μουσικοκριτικός που γράφει για το Rockdelux.

«Η φωνή του ήταν μια δύναμη της φύσης, αλλά ήταν επίσης ένας ολοκληρωμένος μουσικός σε όλα τα επίπεδα. Συνέθετε, ενορχήστρωνε και έπαιζε σχεδόν όλα τα όργανα, και τα έκανε όλα καλά. Ο Prince ήταν μια ιδιοφυΐα, αλλά ο Terence Trent D’Arby ήταν σημαντικός. Και τραγουδούσε καλύτερα.

»Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο καλλιτέχνη από εκείνη την εποχή που να είχε τόσες δυνατότητες».

Είχε επίσης μια συναρπαστική ιστορία να πει – τόσο μυθιστορηματική που εύλογα θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την αλήθεια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sananda Maitreya (@sananda.maitreya)

«Μισώ όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα»

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1962 ως Terence Trent Howard, ήταν γιος ενός τραγουδιστή της gospel, ενώ ο βιολογικός του πατέρας παρέμεινε ανώνυμος, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή ήταν παντρεμένος.

Ο μικρός Τέρενς θεωρούνταν ανεπιθύμητο παιδί και η μητέρα του τού υπενθύμιζε συχνά ότι όλη της η αγάπη προοριζόταν για τον Ιησού Χριστό και αυτός ήταν δευτερεύων. Υιοθέτησε το επώνυμο D’Arby (προσθέτοντας μια απόστροφο για μια νότα ευγένειας) από τον πατριό του, έναν πάστορα της εκκλησίας των Πεντηκοστιανών, ο οποίος του επέβαλε αυστηρή πειθαρχία.

«Μισώ όλα αυτά τα θρησκευτικά πράγματα. Όταν ήμουν μικρός, άκουγα κρυφά κάθε είδους μουσικής που δεν είχε καμία σχέση με το γκόσπελ. Ήταν σαν μια οδός διαφυγής, μια προσωπική επανάσταση», δήλωσε ο μουσικός στην EL PAÍS κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ισπανία το 1987.

Ανενδοίαστα, δήλωσε ότι το ντεμπούτο άλμπουμ του ήταν το πιο σημαντικό μετά το Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band των Beatles

Ξεκίνησε ο πυγμάχος

Η οικογένεια μετακόμισε στη Φλόριντα, όπου άρχισε να ασχολείται με την πυγμαχία. Στα 17 του κέρδισε το πολιτειακό πρωτάθλημα και αργότερα κατατάχθηκε στο στρατό.

Τοποθετήθηκε στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, αλλά τελικά αποβλήθηκε επειδή απουσίαζε χωρίς άδεια. Αντί να τηρήσει τη στρατιωτική πειθαρχία, επέλεξε να κάνει πρόβες με τους The Touch, το τοπικό συγκρότημα όπου είχε αρχίσει να τραγουδάει.

Κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 1984 με τίτλο Love On Time.

Δύο χρόνια αργότερα, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου βυθίστηκε στη μουσική σκηνή και εξασφάλισε δισκογραφικό συμβόλαιο με το CBS. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άρχισε επίσης να καλλιεργεί την προσωπική του ταυτότητα.

Ο Terence Trent D’Arby «την άκουσε»

Ανενδοίαστα, δήλωσε ότι το ντεμπούτο άλμπουμ του ήταν το πιο σημαντικό μετά το Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band των Beatles.

«Νομίζω ότι είμαι μια ιδιοφυΐα. Όταν αντιμετωπίζω μια συνέντευξη, λέω αυτό που αισθάνομαι. Εργάστηκα ως δημοσιογράφος για ένα διάστημα, οπότε καταλαβαίνω τους μηχανισμούς που διέπουν τον κόσμο της ποπ: οι ίδιες πόζες, οι ίδιες ερωτήσεις, οι ίδιες απαντήσεις- κλισέ πάνω σε κλισέ. Είναι τρομερά βαρετό», δήλωσε στην EL PAÍS.

Ο D’Arby δεν ήταν μόνο ένα μουσικό ταλέντο, αλλά διέθετε επίσης εντυπωσιακή φυσική ομορφιά και μαγνητική παρουσία.

Δείτε το βίντεο με τις εικόνες του

Η ανδρόγυνη γοητεία του

Ο παραγωγός και μέντοράς του, Martyn Ware – ο οποίος είχε παίξει με το techno-pop συγκρότημα The Human League και βοήθησε να ξεκινήσει η καριέρα της Tina Turner τη δεκαετία του 1980 – δήλωσε στο New Statesman ότι ο προστατευόμενός του ήταν «ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο.

»Όταν περπατούσα μαζί του στο Σόχο, οι γυναίκες σταματούσαν και τον κοιτούσαν. Έμοιαζε με θεό, με τη σωματική διάπλαση του μποξέρ και την ανδρόγυνη γοητεία του.

»Ακόμα και οι άντρες τον γούσταραν».

Κατά την άποψη του Ware, ήρθε η στιγμή που η ικανότητα του D’Arby να χειραγωγεί την κοινή γνώμη άρχισε να αποδίδει τα μέγιστα. «Δημιούργησε αυτό το τέρας», λέει.

«Ξεκίνησε ως ένα χαχανητό, ένα ειρωνικό πράγμα. Κατάλαβε τη δουλειά της δημιουργίας αστέρων και έγινε το ίδιο του το πείραμα. Στη συνέχεια ήρθε σε ρήξη με τους δημοσιογράφους που ήταν εξαιρετικά πρόθυμοι να τον ρίξουν».

Σε έναν τέτοιο διαλεκτικό αγώνα πυγμαχίας, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε τι θα έκανε αν το επόμενο άλμπουμ του δεν ήταν τόσο επιτυχημένο όσο το πρώτο. «Αυτό είναι σαν να με ρωτάς τι θα έκανα αν έπεφτε το πουλί μου», απάντησε.

Ακούστε το Rain από τον Terence Trent D’Arby

Η πτώση του Terence Trent D’Arby ήταν πιο δύσκολη

Στις 23 Οκτωβρίου 1989, ο D’Arby κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του, με έναν ακόμη πιο πομπώδη τίτλο από τον πρώτο: Neither Fish Nor Flesh. A Soundtrack of Love, Faith, Hope and Destruction.

Ήταν μια τεράστια αποτυχία: άντεξε μόνο τέσσερις εβδομάδες στα βρετανικά charts, πουλώντας μόλις 100.000 αντίτυπα. Οι κριτικοί το αποδοκίμασαν επίσης, αν και δίχασε τις απόψεις.

«Το Neither Fish Nor Flesh είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ του», λέει ο JuanP Holguera. «Νομίζω ότι ήταν μια αποτυχία όχι επειδή ήταν μια κακή δουλειά, αλλά επειδή ακουγόταν πολύ φιλόδοξο. Επιπλέον, απαιτούσε από τον ακροατή μια προδιάθεση και μια προσοχή που ίσως το πρώτο άλμπουμ δεν απαιτούσε. Δεν νομίζω ότι έχασε τη γοητεία του, αλλά ξεπέρασε τα όρια».

«Πληρώνω το τίμημα που ήθελα να ανέβω πολύ ψηλά»

Ο ίδιος ο D’Arby έχει δηλώσει περισσότερες από μία φορές ότι η αποτυχία του άλμπουμ ήταν αυτό που τον σκότωσε.

Στα 27 του χρόνια, ένιωσε ότι είχε μπει στο διαβόητο κλαμπ του Jim Morrison, της Janis Joplin, του Jimi Hendrix και άλλων, αν και αυτοί οι προβληματισμοί ήρθαν πολύ αργότερα.

Στον αυτοβιογραφικό του απολογισμό εκείνη την εποχή, έκλινε περισσότερο προς την ανθεκτικότητα: «Πληρώνω το τίμημα που ήθελα να ανέβω πολύ ψηλά. Πληρώνω για όλα όσα είπα και προσπαθώ να μην αισθάνομαι πικρία. Δεν μετανιώνω για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισε ο Τύπος- αυτό ήταν το παιχνίδι και πρέπει να αποδεχτώ την ήττα».

‘Eνας δημοσιογράφος τον ρώτησε τι θα έκανε αν το επόμενο άλμπουμ του δεν ήταν τόσο επιτυχημένο όσο το πρώτο. «Αυτό είναι σαν να με ρωτάς τι θα έκανα αν έπεφτε το πουλί μου», απάντησε

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sananda Maitreya (@sananda.maitreya)

Η τελευταία του εμφάνιση ως Terence Trent D’Arby

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε ένα τρίτο άλμπουμ, το Symphony Or Damn, το οποίο του χάρισε μια μικρή ανάκαμψη της δημοτικότητάς του, με επιτυχίες όπως το Delicate και το Let Her Down Easy» (το τελευταίο διασκευάστηκε αργότερα από τον George Michael).

Με το Vibrator (1995), έκλεισε το συμβόλαιό του με τη Sony, και αφού ηχογράφησε ένα άλμπουμ που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας, έκλεισε τη χιλιετία εμφανιζόμενος ως τραγουδιστής των INXS στα εγκαίνια του Ολυμπιακού Σταδίου στο Σίδνεϊ.

Αυτή η συνεργασία είχε περισσότερο νόημα απ’ ό,τι μπορεί να φαίνεται: Ο D’Arby και ο Michael Hutchence -ο ηγέτης του αυστραλιανού συγκροτήματος που πέθανε το 1997- ήταν φίλοι και είχαν μάλιστα την ίδια κοπέλα, την τηλεοπτική παρουσιάστρια Πόλα Γέιτς.

Αυτή η εμφάνιση στο Σίδνεϊ σηματοδότησε την τελευταία δημόσια εμφάνιση του καλλιτέχνη που ήταν γνωστός ως Terence Trent D’Arby.

Η παράξενη μεταμόρφωση

«Ο Terence Trent D’Arby είναι νεκρός… παρακολουθούσε τα βάσανά του καθώς πέθαινε με έναν ευγενή θάνατο. Μετά από έντονο πόνο διαλογίστηκα για ένα νέο πνεύμα, μια νέα θέληση, μια νέα ταυτότητα».

Αυτά είπε ο τραγουδιστής όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ως Sananda Maitreya τον Οκτώβριο του 2001.

Η αλλαγή του ονόματος δεν οφείλεται σε θρησκευτική μεταμόρφωση – όπως στις περιπτώσεις του Cassius Clay ή του Cat Stevens – αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ονείρων που ισχυρίστηκε ότι είδε χρόνια νωρίτερα.

«Ο Sananda Francesco Maitreya γεννήθηκε από τις στάχτες που σιγοκαίγανε από την καρδιά ενός πρώην καλλιτέχνη που είχε υποστεί σοβαρό τραύμα, είχε χάσει τη θέλησή του και προσεύχεται με αφοσίωση στον δημιουργό του για να τον επαναφέρει σε μια νέα ζωή», έγραψε στην ιστοσελίδα του.

«Μετά από πολύ διαλογισμό, το 1995, σε ηλικία 33 ετών, οι προσευχές του εισακούστηκαν και του δόθηκε μια νέα συνείδηση. Το όνομα που δόθηκε σε αυτή τη συνείδηση ήταν Sananda που σημαίνει ‘αυτός που περπατάει με φως’, Maitreya που σημαίνει ‘ανάμεσα στους γιους του Θεού’.

»Παρουσιάζει τη μουσική του ως post millenium rock επειδή αισθάνεται ότι είναι πιο περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό του οράματος που το πνεύμα του τον εμπνέει να μοιραστεί».

Τον «έφαγαν» τα μεγάλα συμφέροντα

Στις λίγες συνεντεύξεις που έχει δώσει από τότε, τα σχόλιά του δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Το 2017, ο Βρετανός δημοσιογράφος Πολ Λέστερ πρότεινε στον Guardian ότι δεν ήταν σίγουρος αν ο Maitreya είχε κατασκευάσει τη δική του μετα-αφήγηση για να διατηρήσει τη λογική του ή για να εκλογικεύσει την παρακμή του χωρίς να εμπλέξει τον εαυτό του καλλιτεχνικά.

Παρ’ όλα αυτά, ο τραγουδιστής στάθηκε στα λόγια του, εξηγώντας ουσιαστικά την αποτυχία του μέσω μιας θεωρίας συνωμοσίας: ισχυρίστηκε ότι τα μεγάλα κεφάλια της μουσικής βιομηχανίας συνωμότησαν για να τον εκδιώξουν επειδή αποτελούσε επικίνδυνη απειλή για τον Μάικλ Τζάκσον και άλλα ποπ είδωλα της εποχής.

«Τυχαίνει να γνωρίζω ότι υπήρχαν μερικοί άνθρωποι σε πολύ, πολύ υψηλές θέσεις στο κατεστημένο, οι οποίοι, όπως ο Δίας, διασκέδαζαν με τη μικρή μου ρουτίνα», δήλωσε στον Guardian.

«Έβλεπα τον εαυτό μου ως Beatle»

Όταν του πήρε συνέντευξη για την εφημερίδα New Statesman το 2015, η δημοσιογράφος Kate Mossman αποκάλυψε ότι ο εκπρόσωπος τύπου της είχε δώσει εντολή να μην αναφέρει το όνομα του Terence Trent D’Arby, καθώς ήταν ένα επώδυνο θέμα για τον ίδιο.

Επιπλέον, την συμβούλεψαν να μην κάνει συγκρίσεις με τον Prince, οι οποίες ήταν συχνές όχι μόνο λόγω του παρόμοιου μουσικού στυλ, αλλά και λόγω της αλλαγής ονόματος και της αντισυμβατικής προσέγγισής του στη βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, μοιράστηκε για πρώτη φορά μια από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου 1980, ονειρεύτηκε ότι συνάντησε τον Τζον Λένον σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης, όπου άπλωσε το χέρι του και ένιωσε σαν να περπατούσε μέσα στον Λένον. Όταν ξύπνησε, έμαθε ότι ο Λένον είχε δολοφονηθεί.

«Από την ηλικία των 18 ετών και μετά, είχα μια διαφορετική αυτοπεποίθηση για το τι ήταν γραφτό να συμβεί στη ζωή μου. Μπορώ να το πω αυτό μόνο με όλη τη σχετική ταπεινότητα: Έβλεπα τον εαυτό μου ως Beatle».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sananda Maitreya (@sananda.maitreya)

Είναι ακόμα εδώ

Από τότε που άλλαξε το όνομά του, ο καλλιτέχνης – που τώρα ζει στο Μιλάνο και είναι παντρεμένος με την Ιταλίδα αρχιτέκτονα και τηλεπαρουσιάστρια Francesca Francone – είναι πιο παραγωγικός από ποτέ, αν και λίγοι το έχουν προσέξει.

Ο Sananda Maitreya έχει κυκλοφορήσει εννέα στούντιο άλμπουμ και τέσσερα ζωντανά άλμπουμ. Τα άλμπουμ του είναι μακροσκελή εννοιολογικά έργα που εμβαθύνουν σε φανταστικά ή μυθολογικά θέματα, με τίτλους όπως Angels & Vampires, The Rise of the Zugrebian Time Lords, και η τελευταία του κυκλοφορία από φέτος, The Pegasus Project: Pegasus & The Swan.

Ο JuanP Holguera έχει ακούσει τα πρόσφατα άλμπουμ του Sananda Maitreya και είναι θαυμαστής του: «Συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική που δεν είναι μόνο σημαντική αλλά και πραγματικά καλή.

«Πώς να καταστρέψετε την καριέρα σας στη δισκογραφία»

Σε μια χειρονομία που θα μπορούσε να κερδίσει μια θέση σε μια υποθετική λίστα του “Πώς να καταστρέψετε την καριέρα σας στη δισκογραφία”, πήρε την απόφαση να αλλάξει το καλλιτεχνικό του όνομα, ενώ εξακολουθεί να είναι γνωστός παγκοσμίως.

»Μετακόμισε επίσης στην Ιταλία, η οποία δεν είναι ακριβώς κόμβος για τη μουσική σκηνή. Αλλά παρά τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών, θεωρώ ότι τα έργα του είναι πολύ πολύτιμα. Το τελευταίο του άλμπουμ είναι ένα θαύμα».

Εν τω μεταξύ, ο Martyn Ware ισχυρίζεται ότι η φωνή του Maitreya είναι καλύτερη από ποτέ καιυποδηλώνει ότι το μόνο πρόβλημα είναι η ανάγκη του για έναν εκδότη που θα τον καθοδηγεί.

Ο Holguera εικάζει ότι ίσως, λόγω των αγώνων του με τη βιομηχανία, ο καλλιτέχνης επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και να λειτουργήσει με τους δικούς του όρους για να βρει μεγαλύτερη ευτυχία. Ίσως χρειάστηκε να «σκοτώσει» τον Terence Trent D’Arby για να συνεχίσει να ζει.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: YouTube