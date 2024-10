Ιταλία: Απειλές στην δικαστή που αποφάσισε την επιστροφή μεταναστών από την Αλβανία

Η δικαστής Σίλβια Αλμπάνο από την Ιταλία, μία από τους έξι δικαστές που αποφάνθηκε σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών από την Αλβανία, δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της .

Η απόφαση του δικαστηρίου της Ρώμης εισέπραξε αρνητικές αντιδράσεις από την κυβέρνηση καθότι δημιούργησε εμπόδιο στην συμφωνία με την Αλβανία.

Η δικαστική αυτή απόφαση κατέληξε πως οι αιτούντες άσυλο που είχαν σταλεί, δεν ήταν πολίτες χωρών που θεωρούνται ασφαλείς και επομένως η κράτηση τους στο ιταλικό κέντρο της Αλβανίας ήταν παράνομη.

Σε απάντηση η Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει πως θεωρούσε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν στις αρμοδιότητες της δικαιοσύνης και στην συνέχεια κάλεσε υπουργικό συμβούλιο το οποίο επαναπροσδιόρισε τις ασφαλείς χώρες προέλευσης μέσω νομοθετήματος.

Εξαιτίας των σοβαρών απειλών που δέχθηκε, η Αλμπάνο κατέθεσε σαφή καταγγελία στην Εισαγγελία της Ρώμης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της Δικαστικής Επιτροπής.

«Πρόκειται για μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί στην ανάγκη συνοδείας των εισαγγελέων της δίκης που σχετίζεται με την ΜΚΟ Open Arms, η οποία βρίσκεται στην τελική φάση της συζήτησής της».

