Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον πιθανότερο διάδοχο του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, σε επίθεση στη Βηρυτό στις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις IDF ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε ισραηλνές επιδρομές σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στις αρχές Οκτωβρίου μαζί με άλλα 25 περίπου ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει πριν μέρες ότι το Ισραήλ είχε εξολθρεύσει τους διαδόχους του Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη σχολιάσει τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι σκότωσε τον Σαφιεντίν.

Η οργάνωση έχει απευθύνει το τελευταίο διάστημα μηνύματα μέσω του αναπληρωτή ηγέτη της Ναΐμ Κασέμ

Ο Σαφιεντίν ήταν μέλος του κυβερνητικού Συμβουλίου Σούρα της ομάδας και θεωρήθηκε ευρέως ως ο πιθανός διάδοχος του Νασράλα. Οι δυο τους ήταν συγγενείς.

Ο Σαφιεντίν ήταν ο πρώτος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που μίλησε δημοσίως μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, λέγοντας σε μια συγκέντρωση μια μέρα αργότερα ότι τα «όπλα και οι ρουκέτες μας της ομάδας είναι μαζί σας [Χαμάς]».

Σπούδασε σε θρησκευτικά σεμινάρια στην ιρανική πόλη Κομ πριν επιστρέψει στον Λίβανο τη δεκαετία του 1990 για να αναλάβει ηγετικά καθήκοντα στη Χεζμπολάχ.

Ο Σαφιεντίν έχει διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν. Ο γιος του, Ρίντα, είναι παντρεμένος με την κόρη του εκλιπόντος Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2020.

🔴 Hashem Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.

Hashem Safieddine was a member of the… pic.twitter.com/Z2wQGsRxvt

