Άνδρας στην Ουκρανία αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση

Στην Πολτάβα, στην κεντροανατολική Ουκρανία, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας σε μια αίθουσα του στρατολογικού γραφείου και ότι έφερε «προφανή σημάδια» αυτοκτονίας.

Ο άνδρας αυτός οδηγήθηκε στο κέντρο στρατολόγησης την Δευτέρα από την αστυνομία. Το όνομά του ήταν στον κατάλογο των καταζητούμενων επειδή δεν παρουσιάστηκε αυτοβούλως να στρατολογηθεί.

«Αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση» ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Facebook το τοπικό στρατολογικό γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν του ασκήθηκε «σωματική ή ψυχολογική πίεση».

Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η τραγωδία αυτή υπογραμμίζει το πρόβλημα της στρατολόγησης στην Ουκρανία, την ώρα που υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στο μέτωπο και πολλοί άνδρες κρύβονται, δωροδοκούν ή προσπαθούν να φύγουν στο εξωτερικό για να μην τους στείλουν στον πόλεμο.

Σε ουκρανικούς ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αναρτώνται συχνά βίντεο που δείχνουν άνδρες να οδηγούνται δια της βίας σε στρατολογικά κέντρα, με τους στρατονόμους κάποιες φορές να τους χτυπούν και να τους πετούν μέσα σε βανάκια.

