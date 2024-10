Οι Il Volo μάγεψαν για μια ακόμα φορά την Ελλάδα

Μόλις έναν χρόνο μετά την απόλυτα επιτυχημένη εμφάνισή τους στο κατάμεστο Ηρώδειο τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Il Volo επέστρεψαν στην Ελλάδα, κρατώντας την υπόσχεση που έδωσαν στο ελληνικό κοινό.

Οι τρεις Ιταλοί τενόροι, οι οποίοι χαλάνε κόσμο με κάθε τους εμφάνιση, και με τους οποίους ο Placido Domingo συνεργάστηκε για τη συναυλία αλλά και το άλμπουμ που ακολούθησε και είχαν τον τίτλο Notte Magica – A Tribute to the Three Tenors: Μια συνεργασία-φόρος τιμής στους τρεις τενόρους, τον maestro, Placido, τον José Carreras και τον Luciano Pavarotti.

Οι τραγουδιστές, οι οποίοι έγιναν ευρέως γνωστοί από τη συμμετοχή τους στη Eurovision το 2015 με το ερωτικό τραγούδι Grande Amore είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην Ελλάδα κι αυτό αποδείχτηκε περίτρανα για ακόμα μια φορά το βράδυ της Δευτέρας στο sold out Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do!





Μάλιστα, οι Ιταλοί τενόροι, αφού ευχαρίστησαν το κοινό που έκαναν ακόμα μια εμφάνισή τους στην Ελλάδα sold out, αναφέρθηκαν στην περσινή τους εμφάνιση στο Ηρώδειο και αστειεύτηκαν λέγοντας ότι… έρχονται ξανά στην Ελλάδα λόγω των 12 βαθμών που τους είχαμε δώσει στη Eurovision!





Ένα μουσικό ταξίδι…

Το μουσικό ταξίδι που χάρισαν στο κοινό της Αθήνας οι διάσημου Ιταλοί τενόροι, το οποίο διήρκησε για πάνω από δύο ώρες, χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικές ερμηνείες και άρτια ενορχήστρωση ενώ περιελάμβανε τα πιο γνωστά δικά τους τραγούδια, σε συνδυασμό με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το παγκόσμιο κοινό, όπως τραγούδια του Luciano Pavarotti, αλλά και τραγούδια από πασίγνωστα μιούζικαλ, όπως το «Φάντασμα της Όπερας».





Η στιγμή που όλοι περίμεναν ήρθε στο τέλος -κι αφού ήδη οι τρεις κανταδόροι είχαν αποχαιρετήσει το κοινό- το οποίο εντούτοις τους χειροκροτούσε με πάθος προκειμένου να ξαναβγούν στη σκηνή. Έτσι κι έγινε. Κι αυτήν τη φορά το φινάλε της παράστασης έγινε με την τεράστια αγαπημένη επιτυχία που τους καθιέρωσε, το τραγούδι με το οποίο το τρίο συμμετείχε στη Eurovision to 2015, το «Grande amore», με το κοινό να έχει σηκωθεί όρθιο και να τραγουδά μαζί τους!





Κι αφού απόλαυσαν το standing ovation και σαφώς γοητευμένοι από το αθηναϊκό κοινό, οι Il Volo έδωσαν υπόσχεση να μας επισκεφτούν εκ νέου σύντομα.