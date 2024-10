Πάρτι της Ίντερ Μαϊάμι με χατ-τρικ Μέσι και ιστορικό ρεκόρ στο MLS (pics & vids)

Πέντε μέρες μετά τα τρία γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Αργεντινής κόντρα στη Βολιβία, ο Λιονέλ Μέσι έκανε χατ-τρικ και με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 6-2 επί της Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον στη φιέστα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.

Η παρέα του Μέσι θα βρει απέναντι του μία εκ των Ατλάντα ή Μόντρεαλ στον πρώτο γύρο των play off, ενώ την ίδια ώρα σημείωσε και ένα μοναδικό ρεκόρ στο MLS. Αυτό των περισσότερων πόντων στην ιστορία του MLS καθώς καμία άλλη ομάδα δεν έχει φτάσει τους 74 βαθμούς που μάζεψε φέτος η Ίντερ. Όσο για τον Μέσι; Σε 19 συμμετοχές πέτυχε 20 γκολ και έδωσε 10 ασίστ παρότι έχασε ένα μεγάλο μέρος της σεζόν με σοβαρό τραυματισμό.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

Τα αδιανόητα νούμερα του Μέσι

Πλέον ο Μέσι είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα με 672 γκολ, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής με 112 γκολ και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του MLS με 33 γκολ συνολικά.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η Ίντερ Μαϊάμι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Leo Messi is now the all time top scorer of FC Barcelona (672), Argentina (112) and Inter Miami (33) pic.twitter.com/czwkjIeb8B — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 20, 2024